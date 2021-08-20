إصابات كورونا دون الـ500 للمرة الأولى في السعودية منذ مارس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - للمرة الأولى منذ شهر مارس/آذار الماضي، انخفض عدد الإصابات اليومية في السعودية جراء فيروس كورونا إلى ما دون الـ500 إصابة.

يأتي ذلك بعد أن سجّلت وزارة الصحة السعودية خلال الشهر الماضي والحالي أكثر من 1000 حالة يومياً.



وأعلنت الوزارة في بيان لها، الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في المملكة إلى 541201 حالة مؤكدة، بزيادة 458 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت 499 حالة.

وسجّل بذلك عدد الإصابات الجديدة بكورونا أدنى مستوى منذ 23 مارس/آذار 2021.



وتمّ تسجيل 753 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 527189 حالة (97% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8458 حالة وفاة.

وبلغ عدد الفحوصات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية نحو 68.67 ألف فحص، بينما ارتفع عدد جرعات اللقاح المعطاة إلى 33.34 مليون جرعة.