إطلاق صاروخ مضاد على طائرات إسرائيلية خلال "غارات سوريا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقدر الجيش الإسرائيلي بأن سوريون أطلقوا صاروخا مضادا على طائرات إسرائيلية خلال تنفيذها غارات على أهداف في سوريا خلال الساعات الماضية.

وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية الـ(13): "الجيش الإسرائيلي يقدر أنه خلال الغارات الجوية المنسوبة إلى إسرائيل على دمشق وحمص، عبر صاروخ سوري مضاد للطائرات الحدود وانفجر فوق الجزء الشرقي من البلاد".



ولفتت ألى أن "تقديرات الجيش خلصت إلى أن الصاروخ انفجر فوق منطقة البحر الميت".

إلى ذلك، وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 4 عناصر من مليشيات "حزب الله" اللبناني من جنسيات سورية ولبنانية، وإصابة آخرين.

وقال المرصد، إن تلك حصيلة أولية لضربات إسرائيلية على تجمعات لـ"حزب الله" ليل الخميس/الجمعة، في منطقة قارة بريف دمشق قرب الحدود السورية مع لبنان.

وينشط "حزب الله" في تلك المنطقة، إضافة لاستخدامها في تهريب المحروقات من لبنان إلى سوريا، في حين حاولت الدفاعات الجوية في قاسيون وجبل المانع واللواء 91 التصدي للضربات الإسرائيلية.

وأمس، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، الليلة الماضية، بوقوع هجوم في منطقتي دمشق وحمص، وفعلت الدفاعات السورية أنظمة الدفاع الجوي ردا على الهجوم.



وأعلنت إسرائيل إنها نفذت خلال السنوات الأخيرة، مئات الغارات الجوية على أهداف في سوريا، تقول إنها تستهدف منع إيران من التموضع عسكريا في الأراضي السورية.