اتفاق واشنطن وبرلين.. قاعدة ألمانية تصحبح مركز إنقاذ مؤقت للأفغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفقت واشنطن وبرلين على لعب قاعدة رامشتاين العسكرية دور مركز الإنقاذ المؤقت للمتعاونين الأفغان قبل نقلهم إلى أمريكا.

وقال وزير الخارجية هايكو ماس في بيان وصل ”الخليج 365” نسخة منه، "ينصب تركيزنا بالكامل حاليًا على إجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص من كابول في ظل الظروف الصعبة للغاية.. إننا نعمل عن كثب مع شركائنا الدوليين".

وتابع "لهذا السبب، اتفقنا مع الولايات المتحدة على أن قاعدة رامشتاين الجوية على وجه الخصوص يمكن استخدامها مؤقتًا لعبور الأشخاص الذين يلتمسون الحماية من أفغانستان إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف "نتفق مع جميع الشركاء على عدم ترك أي مساحة فارغة على طائراتنا المستخدمة في الإجلاء"، مضيفا "لذلك.. في المستقبل، بالإضافة إلى طيارات الجيش الألماني، سيتم أيضا إجلاء الألمان أو الأشخاص الذين وردت أسماؤهم من قبلنا على متن الرحلات الجوية الأمريكية إلى رامشتاين".

ومضى قائلا "وبالمثل.. تقوم طائراتنا بنقل مواطنين من دول مختلفة من كابول على متن رحلات الإجلاء الخاصة بنا"، مضيفا "نعمل على زيادة قدرات النقل المشتركة لدينا".

وتسارع الدول الغربية الوقت لإجلاء رعاياها والمتعاونين الأفغان من أفغانستان بعد أيام من سيطرة طالبان على البلاد بشكل كامل، وفرار الرئيس الأفغاني أشرف غني.