تعرف على طرق الاستعداد لأخذ عينة من الكبد

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القاهرة - سامية سيد - الخزعة أو عينة الكبد هي إجراء لإزالة قطعة صغيرة من أنسجة الكبد، بحيث يمكن فحصها تحت المجهر بحثًا عن علامات التلف أو المرض، قد يوصي طبيبك بأخذ خزعة من الكبد إذا أشارت فحوصات الدم أو دراسات التصوير إلى احتمال وجود مشكلة في الكبد، تُستخدم عينة الكبد أيضًا لتحديد شدة مرض الكبد تساعد هذه المعلومات في توجيه قرارات العلاج.

ووفقا لتقرير لموقع "مايو كلينك" الأمريكي يتم أخذ عينه من الكبد عن طريق إدخال إبرة رفيعة عبر البطن إلى الكبد وإزالة قطعة صغيرة من الأنسجة، هناك نوعان آخران من خزعة الكبد أحدهما يستخدم وريدًا في الرقبة والآخر يستخدم شقًا صغيرًا في البطن بالمنظار، يتم أيضًا إزالة أنسجة الكبد بإبرة.

تشخيص مشكلة الكبد التي لا يمكن تحديدها بطريقة أخرى.

الحصول على عينة من الأنسجة من خلل تم العثور عليه من خلال دراسة التصوير.

تحديد شدة مرض الكبد.

المساعدة في تطوير خطط العلاج بناءً على حالة الكبد.

تحديد مدى نجاح علاج أمراض الكبد.

مراقبة الكبد بعد زراعة الكبد.

وجود نتائج غير طبيعية لفحص الكبد لا يمكن تفسيرها.

وجود كتلة ورم أو تشوهات أخرى في الكبد كما تظهر في اختبارات التصوير.

الحمى المستمرة وغير المبررة.

أسباب أخذ عينة من الكبد

يتم أيضًا إجراء عينه الكبد بشكل شائع للمساعدة في تشخيص بعض أمراض الكبد وتحديد مرحلة ما فيها، بما في ذلك:

مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

التهاب الكبد المزمن B أو C .

أو . التهاب الكبد المناعي الذاتي.

أمراض الكبد الكحولية.

تليف الكبد الصفراوي الأولي.

داء ترسب الأصبغة الدموية.

مرض ويلسون

فشل الكبد الحاد

طرق الاستعداد لأخذ عينة الكبد

قبل إجراء خزعة الكبد ستلتقي بطبيبك للتحدث عما يمكن توقعه أثناء الخزعة هذا هو الوقت المناسب لطرح الأسئلة حول الإجراء والتأكد من فهمك للمخاطر والفوائد.

عندما تقابل طبيبك ، أحضر قائمة بجميع الأدوية التي تتناولها، بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والفيتامينات والمكملات العشبية قبل إجراء عينة الكبد، من المحتمل أن يُطلب منك التوقف عن تناول الأدوية والمكملات التي يمكن أن تزيد من خطر النزيف بما في ذلك:

الأسبرين والإيبوبروفين وبعض مسكنات الآلام الأخرى

الأدوية المسيلة للدم (مضادات التخثر) .

بعض المكملات الغذائية التي قد تزيد من خطر النزيف غير المنضبط

قد يُطلب منك عدم الشرب أو الأكل لمدة ست إلى ثماني ساعات قبل أخذ خزعة الكبد يمكن لبعض الناس تناول وجبة فطور خفيفة.

اختبارات الدم قبل الخزعة

قبل أخذ الخزعة، ستخضع لفحص دم للتحقق من قدرة دمك على التجلط إذا كنت تعاني من مشاكل في تخثر الدم ، فقد يتم إعطاؤك دواء قبل الخزعة لتقليل خطر النزيف.