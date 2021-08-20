شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم هرمون الحمل.. أغرب طرق الدايت لإنقاص الوزن.. اعرفى تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم هرمون الحمل أغرب الطرق المتبعة مؤخرا، لإنقاص الوزن والحصول على قوام رشيق مثالى، يسهم فى حرق الدهون المخزنة والسعرات الحرارية، من تناول جرعات محددة من هذا الهرمون الذى يطلق عليه HCG، وهو الهرمون الذى يفرزه الجسم فى بداية الحمل.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع verywellhealth، فإن دايت هرمون الحمل يتم تطبيقه من خلال تناول جرعات من الحقن بهذا الهرمون، بجانب اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، حيث يسهم فى حرق الدهون بالجسم وضبط عملية التمثيل الغذائي وبالتالى يؤدى الى خسارة الوزن.

ويسهم ريجيم هرمون الحمل فى إعادة تنظيم العادات الغذائية لأنه يخبر جسمك بإعادة تنظيم الدهون داخله، ويؤدى إلى فقدان الدهون من أجل إنتاج الطاقة، كما يؤدى اتباع هذه الحمية إلى إذابة الدهون مع الحفاظ على أنسجة الجسم، بجانب ذلك يساهم أيضا فى إعادة تشكيل الجسم والتحكم فى شهيتك.

تم اقتراح هذه الحمية لأول مرة عام 1954، من قبل طبيب بريطاني يدعى ألبرت سيمونز، كأداة لفقدان الوزن، والتى تؤدى أيضًا إلى رفع مستويات هرمونات أخرى بالجسم مما يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعدك على فقدان الوزن.

ويتكون ريجيم هرمون الحمل من عنصرين رئيسيين، منها اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية بحوالي 500 سعرة حرارية في اليوم، والآخر بتناول حقن هرمون الحمل باشكالها المختلفة، بجانب الحرص على ممارسة الرياضة والنشاط البدني.

وهناك بعض الخطوات التى يجب اتباعها فى ريجيم هرمون الحمل :

1. الاكثار من تناول الماء بمقدار ما لايقل عن 2 لتر يوميا .

2. يمكن تناول القهوة والشاي بدون إضافة سكر.

3. عدم السماح بتناول أى نوع من أشكال الدهون فى وجباتك على مدار اليوم .

4. تناول حصص محددة من الفاكهة منخفضة السعرات الحرارية

5. استخدام منتجات الألبان خالية الدسم .