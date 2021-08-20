الفلبين تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا.. ماذا عن الوفيات؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الفلبين، الجمعة، أعلى حصيلة يومية على الإطلاق للإصابات بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة أنها ستخفف القيود المفروضة لمكافحة كوفيد- 19 في العاصمة والمنطقة المحيطة بها بعد إغلاق استمر أسبوعين.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 17231 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الجمعة، ليزيد إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى أكثر من 1.8 مليون، وأضافت أن إجمالي الوفيات بلغ 31198 بعد تسجيل 317 وفاة جديدة.

وقالت وكيلة وزارة الصحة، ماريا روزاريو فيرجير: "ستستمر الزيادة الكبيرة في الحالات خلال الأيام المقبلة وهذا ليس الوقت المناسب للشعور بالرضا".

ودعت فيرجير السكان إلى الالتزام بإجراءات الصحة العامة الأساسية مثل ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات، مشيرة إلى أن هذه الممارسات لا تزال "أفضل دفاع" في مواجهة الفيروس.

كما شددت الوزارة على أهمية الاكتشاف المبكر للحالات وعزلها والتطعيم في احتواء الزيادة الكبيرة في حالات العدوى، التي يعتقد أن سلالة دلتا شديدة العدوى من الفيروس هي السبب وراءها.