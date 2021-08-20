شكرا لقرائتكم خبر عن طرق بسيطة لعلاج انتفاخ العين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مشكلة العيون المنتفخة أو المناطق المتورمة حول العينين، شائعة، وتنتج عن أسباب كثيرة أبرزها الوذمة، وهى حالة تتميز باحتباس السوائل فى الأنسجة، وفى معظم الأحيان يختفى الانتفاخ بعد مرور بعض الوقت، ومع ذلك يمكن اتخاذ خطوات لتقليل الانتفاخ.

وفقا لتقرير لموقع time now news، هناك عدد من الخطوات التى يمكنها المساعدة فى مواجهة انتفاخ العينين، منها الحصول على نوم جيد، وتصل مدة النوم الموصى بها للبالغين من 6 إلى 8 ساعات، حيث يمكن أن تسبب قلة النوم انتفاخًا فى العين، لذلك يجب ضمان جدول نوم متسق وصحى للحصول على النتائج المرجوة.



طرق بسيطة لعلاج انتفاخ العين

كما يجب أن تمنح نفسك منتجعًا صحيًا صغيرًا مهدئًا فى المنزل وقم بتغطية عينيك بالخيار أو شرائح البطاطس لعلاج العيون المنتفخة ويمكن أن يساعد وجود مركبات معينة فى تقليل التورم.