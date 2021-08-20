كورونا في ليبيا.. 2364 إصابة جديدة و16 وفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الجمعة، تسجيل 2364 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1652 شخصًا، وتسجيل 16 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 810 إصابات و420 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 12 حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 293 ألفًا و532 شخصًا، بينهم 77 ألفًا و274 حالة نشطة، وتوفي 4017 شخصا.



