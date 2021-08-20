صحة ورشاقة

كورونا في ليبيا.. 2364 إصابة جديدة و16 وفاة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الجمعة، تسجيل 2364 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 1652 شخصًا، وتسجيل 16 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 810 إصابات و420 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 12 حالة وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس في ليبيا ارتفع إلى 293 ألفًا و532 شخصًا، بينهم 77 ألفًا و274 حالة نشطة، وتوفي 4017 شخصا.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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