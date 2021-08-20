نيوزيلندا تمدد إجراءات الإغلاق لاحتواء تفشي "دلتا كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مدّدت نيوزيلندا، الجمعة، تدابير الإغلاق في كل أنحاء الأرخبيل في محاولة لاحتواء تفشي وباء كورونا الناجم عن المتحورة "دلتا" التي انتشرت من أوكلاند إلى العاصمة ويلينجتون.

وأعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أردرن أن الإغلاق الوطني الذي فُرض لثلاثة أيام وكان يُفترض أن ينتهي ليل الجمعة السبت، سيُمدد لأربعة أيام إضافية.



وأكدت أن السلطات تحاول تقييم حجم الوباء بعد اكتشاف هذا الأسبوع أول إصابة محلية خلال ستة أشهر، داعيةً السكان إلى التحلي بالحذر.

وأوضحت أردرن أن جميع الحالات بما في ذلك تلك التي اكتُشفت في ويلينجتون، مرتبطة ببعضها البعض، وهو عنصر أقل إثارة للقلق.

وقالت إن "ذلك يعني أننا بدأنا في تكوين فكرة عن مجمل" الأشخاص المعنيين، مشيرةً إلى أن "حتى الآن، لم تسجّل أي إصابة غير متوقعة".

وللمرة الأولى منذ ستة أشهر، سجّلت نيوزيلندا في 17 أغسطس/آب أول إصابة محلية بكورونا.

والشخص الذي يقطن في أوكلاند وثبُتت إصابته، كان حاملاً لسلالة من المتحوّرة "دلتا" اكتُشفت في أستراليا، وحالته مرتبطة بشخص آخر كان يخضع للحجر الصحي عند وصوله مطلع أغسطس/آب من سيدني.

وأشادت دول كثيرة بالأرخبيل لإدارته الفعّالة لأزمة الوباء حتى الآن بحيث لم تسجّل فيه سوى 26 وفاة فيما عدد سكانه خمسة ملايين نسمة.

ولا تزال حملة التلقيح بطيئة في نيوزيلندا مع تلقيح كامل حوالي 20% من السكان فقط بشكل كامل.