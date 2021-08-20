احذر العمل المسائي.. يزيد احتمالات الإصابة بأمراض القلب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت دراسة جديدة من العمل مساءً لفترات طويلة وذلك لتأثيره على صحة القلب والأوعية الدموية.

وتوصلت الدراسة إلى أن قضاء فترات طويلة من العمل في الدوام المسائي قد يزيد من احتمالية حدوث اضطراب في تنظيم ضربات القلب الخطير المعروف باسم الرجفان الأذيني، وفقاً لموقع "يو بي آي" الأمريكي.

وقال الموقع، في تقرير نشره الخميس، إن الباحثين في الدراسة التي أجريت في كلية الطب بجامعة شنجهاي، قاموا بتحليل البيانات الخاصة لأكثر من 283 ألف شخص في قاعدة بيانات البنك الحيوي في المملكة المتحدة، ووجدوا أن أولئك الذين عملوا في دوام مسائي بشكل دائم لديهم مخاطر أعلى بنسبة 12% للإصابة بالرجفان الأذيني من أولئك الذين عملوا فقط خلال فترة النهار.

وتابع: "كان الخطر أعلى بنسبة 18% بين الأشخاص الذين عملوا في دوام مسائي طوال حياتهم المهنية، وأعلى بنسبة 22% بين أولئك الذين عملوا مساءً بمعدل ثلاث إلى ثماني مرات شهرياً لمدة 10 سنوات أو أكثر".

ونقل الموقع عن المؤلف المشارك في الدراسة، نجلي لو: "على الرغم من أن دراسة مثل هذه لا يمكن أن تظهر ارتباطاً سببياً بين الدوام المسائي والرجفان الأذيني وأمراض القلب، إلا أن نتائجنا تشير إلى أن العمل مساءً مدى الحياة قد يزيد من مخاطر هذه الحالات".

وتابع لو: "النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن تقليل وتيرة ومدة العمل الليلي قد يكون مفيداً لصحة القلب والأوعية الدموية".

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة القلب الأوروبية، أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالرجفان الأذيني من الرجال عند العمل في دوام مسائي لأكثر من 10 سنوات، كما زاد الخطر بشكل ملحوظ، بنسبة 64%، مقارنة بالعاملين أثناء النهار.