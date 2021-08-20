رئيس الوزراء الإسرائيلي يتلقى الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الجمعة، على جرعة ثالثة من لقاح "فايزر/بيونتيك" المضاد لكورونا.

يأتي ذلك بعد أن وسعت إسرائيل حملتها للجرعات التنشيطية لتشمل من تزيد أعمارهم على 40 عاماً في محاولة للحد من السلالة المتحورة "دلتا".



وارتفعت الحالات الجديدة في إسرائيل منذ ظهور "دلتا"، وسعى بينيت (49 عاماً) إلى تجنب فرض إغلاق عام مؤلم اقتصادياً عن طريق التوسع في توفير الجرعات الثالثة.

وبدأ الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً في تلقي جرعات ثالثة في يوليو/تموز، قبل خفض الحد الأدنى إلى 50 عاماً.

وعلل مسؤولون في وزارة الصحة ذلك بتراجع الاستجابة المناعية وارتفاع وتيرة العدوى بسلالة "دلتا".

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، إنه سيتم الآن إعطاء جرعات تنشيطية لمن تزيد أعمارهم على 40 عاماً الذين أخذوا جرعتهم الثانية قبل خمسة أشهر على الأقل.

وأوصت المدرسين والعاملين في مجال الصحة ومقدمي الرعاية لكبار السن والنساء الحوامل من جميع الأعمار بأخذ الجرعة.

وأعلنت الولايات المتحدة عن خطط لتقديم جرعات معززة لجميع الأمريكيين، مستشهدة ببيانات تظهر انخفاض الحماية، كما أعلنت كندا وفرنسا وألمانيا عن حملات مشابهة.

وقال بينيت قبل أن يظهر على الهواء مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتلقى اللقاح: "إذا حصلت على جرعة ثالثة، فسنكون قادرين على تجنب الإغلاق الرابع".

وتلقى أكثر من مليون من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة جرعة ثالثة، والتي قالت إحدى شركات تقديم الرعاية الصحية يوم الأربعاء إنها فعالة بنسبة 86% في منع العدوى.