شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للبعوض.. تعرف على طرق مكافحة الأمراض التى ينقلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم الاحتفال باليوم العالمى للبعوض فى 20 أغسطس من كل عام، وذلك للتوعية بالأضرار الصحية من البعوض، وربما يكون البعوض المفترس الوحيد الذى ازدهر عبر القرون، ما تسبب فى الموت من خلال الأمراض المنقولة، وفقا لتقرير لموقع TIME NOW NEWS.

اليوم العالمى للبعوض

ويعود الفضل فى اكتشاف نقل البعوض للأمراض للطبيب البريطانى السير رونالد روس الذى اكتشف أن أنثى البعوضة تنقل الملاريا بين البشر، فى عام 1897.

وموضوع اليوم العالمى للبعوض 2021 هو "الوصول إلى هدف القضاء على الملاريا"، وتتمثل الخطوة الأساسية والمهمة نحو مكافحة مشكلة الأمراض التي ينقلها البعوض فى اتخاذ تدابير وقائية لتجنب لدغات البعوض.

بعض الطرق التى يمكنك من خلالها حماية نفسك من الأمراض التى ينقلها البعوض:

تخلص من الماء الراكد: تعتبر المناطق والأماكن الرطبة التى بها مياه راكدة بمثابة أرض خصبة للبعوض، ولتجنب زيادة عدد البعوض تأكد من الحفاظ على المناطق المحيطة بك جافة وصحية، واعتن بالأماكن التى بها ثقوب وخنادق قد تتجمع فيها المياه.

استخدم طارد البعوض.. لا تنسَ وضع كريم طارد للبعوض أو رشه خلال موسم البعوض البكتيرى، ولاختيار الخيار الأفضل لك ولعائلتك استشر الطبيب للحصول على أفضل النتائج.

غطى نفسك.. عندما تكون بالخارج، ارتدِ ملابس تغطى ذراعيك وساقيك تمامًا.

احمى منزلك.. تنجذب الحشرات المختلفة، بما فى ذلك البعوض إلى المناطق المحيطة المظلمة وغير الصحية، هذا يعنى اتخاذ تدابير وقائية للتأكد من أن مناطق المعيشة فى منزلك مضاءة جيدًا وجيدة التهوية ونظيفة، حافظ على النوافذ والأبواب مغلقة وضع طبقة واقية إضافية في النوافذ والأبواب لتقييد دخول البعوض.

تأمين نومك.. قد يكون من الصعب حماية نفسك من لدغات البعوض أثناء النوم لذلك يجب اتخاذ احتياطات مسبقة لضمان ليلة نوم آمنة، تجنب النوم فى الأماكن المفتوحة أو الرطبة يمكنك استخدام ناموسية وتغطية السرير لمنع لدغات البعوض.