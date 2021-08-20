شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مرض الصفرا وأسبابه بعد إصابة شريف مدكور به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى شريف مدكور عن معاناته مع مرض الصفرا فيروس الالتهاب الكبد الوبائى A ، والذى تسبب فى ملازمته السرير لمدة طويلة، وكتب مدكور عبر حسابه على إنستجرام "بقالى 18 يوم نايم فى السرير بس الحمد لله فى تحسن".

التهاب الكبد A هو عدوى فى الكبد يسببها فيروس التهاب الكبد A، ويعانى بعض الأشخاص من إصابة خفيفة فقط تستمر لبضعة أسابيع، بينما يعاني البعض الآخر من مشاكل أكثر خطورة يمكن أن تستمر لأشهر عادة ما تصاب بالمرض عندما تأكل أو تشرب شيئًا ملوثًا ببراز شخص مصاب بالفيروس.

ووفقا لتقرير لموقع webmed تشمل أعراض التهاب الكبد A العديد من المشكلات الصحية وأبرزها:

اليرقان (اصفرار العين والجلد)

آلام البطن

البول الداكن

فقدان الشهية

اضطراب المعده

التقيؤ

احساس بالحكة

ألم المفاصل

حمى

إسهال

إعياء

تميل هذه المشكلات إلى الزوال بعد نحو شهرين، لكنها قد تستمر في الظهور لمدة تصل إلى 6 أشهر، ويمكن للمصاب بفيروس التهاب الكبد أ نشره حتى لو كان يشعر بأنه بخير قبل أسبوعين من ظهور الأعراض وخلال الأسبوع الأول بعد ظهورها.

أسباب التهاب الكبد A

يمكن الإصابة بالمرض عن طريق شرب الماء أو تناول طعام ملوث من قبل شخص مصاب بالفيروس، يمكنك أيضًا الإصابة بالتهاب الكبد أ إذا كنت:

تناول الفاكهة أو الخضار أو غيرها من الأطعمة التي يتداولها أو يحضرها شخص مصاب بالفيروس.

أكل المحار النيء المأخوذ من الماء حيث يعيش الفيروس.

ابتلاع الثلج الملوث.

لمس فمك بعد لمس جسم ملوث.

عوامل خطر التهاب الكبد أ

قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالمرض إذا كنت:

لديك اتصال وثيق مع شخص مصاب

السفر إلى البلدان التي ينتشر فيها التهاب الكبد A

لديك اضطراب تخثر الدم مثل الهيموفيليا

طرق علاج التهاب الكبد الوبائي

لا يوجد دواء يمكنه التخلص من فيروس التهاب الكبد A، فبمجرد الإصابة به سيعالج الطبيب الأعراض حتى تختفي، ثم إجراء اختبارات للتحقق من مدى كفاءة عمل الكبد للتأكد من أن جسمك يتعافى كما ينبغي.

ويمكنك اتباع هذه الخطوات لتشعر براحة أكبر:

خذ قسطا من الراحة: ستشعر على الأرجح بالتعب والمرض وستكون لديك طاقة أقل من المعتاد.

تقليل حجم الوجبات التي تتناولها: قد يؤدي الغثيان الذي يصاحب التهاب الكبد أ أحيانًا إلى صعوبة تناول الطعام، قد يكون تناول وجبة خفيفة أثناء النهار أسهل من تناول وجبات كاملة للتأكد من الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية، اختر المزيد من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية واشرب عصير الفاكهة أو الحليب بدلاً من الماء، تساعد السوائل أيضًا في الحفاظ على رطوبتك إذا كنت تتقيأ.

مضاعفات التهاب الكبد A

لا يسبب الفيروس عادة أى مشاكل أو مضاعفات طويلة الأمد إلا في حالات نادرة.