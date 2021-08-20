شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات الجدد.. اعرفى ازاى تحافظى على صحة بشرتك بعد الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليست كل تغيرات الجلد بعد الحمل سيئة، ولكن عدم العناية بالبشرة يمكن أن يتسبب في تلفها، وتمر بشرة الأم بعدد من التغييرات أثناء الحمل وبعد الولادة، وعدم العناية بالبشرة يمكن أن يسبب حب الشباب والكلف وعلامات التمدد وانتفاخ العينين وحتى الهالات السوداء، ويقدم التقرير التالي نصائح للأمهات الجدد للحفاظ على صحة بشرتهن.

وفقا لتقرير لموقع time now news هناك بعض النصائح للعناية بالبشرة والجسم

علاجات آمنة لبشرة الأم الجديدة وتنشط البشرة دون أي ضرر للطفل:

التقشير الحمضى: التقشير الحمضي فعال للغاية في إزالة خلايا الجلد الميتة، وتجديد شباب الجلد يمكن استخدام التقشير بأمان عند الرضاعة الطبيعية وهو الأنسب في الشتاء.

العلاج بالليزر منخفض المستوى: لا يخترق الليزر بعمق بحيث يؤثر على الرضاعة الطبيعية، يمكن استخدام العلاج بالليزر بعد الحمل لتقليل علامات التمدد وحب الشباب والخطوط الدقيقة والكلف.

ابتعدى عن أي إجراءات جراحية مثل التخلص من الدهون والوشم وما إلى ذلك.

قائمة بمكونات العناية بالبشرة التي يمكنك تضمينها في روتينك اليومي:

فيتامين سى: أفضل صديق للأم الجديدة، يمكنك استخدام كريم فيتامين سي أو غسول الوجه لتجديد شباب البشرة، يمكنك أيضًا استخدام العلاجات المنزلية التي تحتوي على مكونات فيتامين سي مثل الليمون لإعطاء بشرتك دفعة.

البنزويل بيروكسايد: هو العنصر الأكثر أمانًا لمكافحة حب الشباب، للعناية بالبشرة استخدميه بالكمية التي اقترحها أخصائي الجلد.

أكسيد الزنك: يحتاج الجلد دائمًا إلى واقي من الشمس سواء كنت حاملاً أم لا بدلاً من واقيات الشمس الكيميائية، اختارى واقيات الشمس الفيزيائية القائمة على أكسيد الزنك بحيث يكون الامتصاص في حده الأدنى.

اتباع الروتين الأساسي للعناية بالبشرة لتنظيف البشرة وترطيبها في الصباح والمساء سيحافظ على بشرتك متوهجة ونضرة طوال اليوم، نامى عندما ينام الطفل ولا تنسى ممارسة الرياضة في روتينك اليومي.