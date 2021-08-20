بريطانيا تلاحق كورونا بـ88.6 مليون جرعة لقاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أنه تم إعطاء 88.6 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا في بريطانيا.

وبحسب البيانات المعلنة، الجمعة، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ204 آلاف و737 جرعة في اليوم وبهذا المعدل يتوقع أن تستغرق البلاد شهرا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وأفادت البيانات بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا وصل إلى 6.42 مليون حالة، والوفيات إلى 131 ألفا و691 حالة.

وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و29 أسبوعا.