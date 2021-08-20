علاج بالأجسام المضادة من "أسترازينيكا" يقي من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شركة أسترازينيكا، الجمعة، إن علاجاً بالأجسام المضادة تقوم على تطويره حقق الهدف الأساسي في الوقاية من كورونا في دراسة في مرحلة متقدمة.

ويضع ذلك شركة الأدوية البريطانية على المسار الصحيح لتقديم بديل محتمل للقاحات لمن يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وقالت الشركة إن المزج بين نوعين من الأجسام المضادة، والذي اكتشفه في البداية المركز الطبي التابع لجامعة فاندربلت، قلص بنسبة 77% خطر الإصابة بمرض كوفيد-19 مصحوباً بأعراض.

وأضافت الشركة أن أكثر من 75% من المشاركين كانوا يعانون من أمراض مزمنة، بعضها مرتبط بضعف استجابة المناعة للقاحات.

وتمثل النتائج تغيراً في حظوظ الشركة، التي قالت في يونيو/حزيران إن دراسة أصغر خلال المراحل المتأخرة فشلت في تقديم أدلة على أن مزيج الأجسام المضادة يحمي من خالطوا مصاباً من العدوى بالمرض.