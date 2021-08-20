شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل نظام غذائى أثناء ممارسة الرياضة.. احرص على الماء والبروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة التمارين الرياضية ليس الهدف الوحيد منها التخلص من الوزن الزائد، بل الحصول على صحة نفسية وجسدية جيدة، والحد من الإصابة بالأمراض المناعية المختلفة.

ولذا فممارسة الرياضة من الأمور المهمة للحفاظ علي أجسمنا وصحتنا، ومع هذا الأمر يجب اتباع نظام غذائي غني بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم خلال اتباعه للتمارين الرياضية، فالغذاء والماء هما الوقود الذي يساعدنا على أداء الرياضة بشكل جيد وصحي، وذلك وفقا لموقع "caredash".

وأكد التقرير ضرورة اتباع نظام غذائي متوازن ويحتوي على الكربوهيدرات والبروتين والدهون، فالتغذية هي أساس الأداء الرياضي الجيد والمتوازن، حيث توفر مصدر الطاقة المطلوبة لأداء رياضي جيد، وتساعد في نمو العضلات، وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، وتعزيز جهاز مناعتك.

ما هو النظام الغذائي الجيد للشخص الرياضي؟..لا يختلف الطعام المثالي للرياضيين عن النظام الغذائي لأي شخص آخر، فالطبيعي تناول الأطعمة الصحية الغنية بجميع العناصر الصحية كالبروتين والفيتامينات، والعناصر الغذائية الأخرى المهمة للجسم، والتخلي عن الوجبات السريعة والأطعمة مرتفعة الدهون، والسكريات.

وأوضح التقرير، أن تناول الرياضيين للأطعمة الغنية بالكربوهيدرات يعد من الحيل الجيدة، لأنها مصدر للطاقة في الجسم، وأيضا تساعد في بناء العضلات، وتقلل الشعور بالتعب أثناء التمارين الرياضية، ولذا يمكنك تناول الشوفان، والبطاطا.

وفي نفس السياق، أشار التقرير أن تناول البروتين يعد من الحيل المهمة التي تساهم بشكل كبير في بناء أنسجة وعضلات الجسم، ومن أمثلة الأطعمة المتوفر بها البروتين هي اللحوم والمكسرات والبيض ومنتجات الألبان.

كيف يؤثر الماء على الأداء الرياضي؟، يجب عن هذا السؤال التقرير الذي أكد أن الماء يساعد في ترطيب الجسم، والحد من الإصابة بالجفاف، وتنشيط خلايا الجسم، وتقلل من فرص الإصابة بتشنجات في عضلات الجسم، ولذا يجب علي الرياضيين تناول الماء قبل وأثناء وبعد التمرين للحفاظ علي توازن الجسم.