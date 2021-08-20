شكرا لقرائتكم فيديو لعيد تحول كابوسا.. تمساح يهاجم مدربته أمام أطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في فيديو يحبس الأنفاس، هاجم تمساح في مركز للزواحف في أميركا، مدربته أثناء توجيهها له بالرجوع إلى المياه بعد أن قفز إلى خارج المنطقة المحددة له، ما دفع أحد الحضور للتدخل بسرعة ومصارعة التمساح لإنقاذ الفتاة.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل، التمساح وهو يهاجم مدربته أثناء حفل عيد ميلاد لأطفال في ولاية يوتا السبت الماضي.

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ففيما كانت المدربة ترفع يدها نحو التمساح، انقض الأخير عليها فجأة وابتلع يدها وبدأ في سحب المرأة إلى الماء بشكل مخيف وسريع.

كما ظهر في التسجيل المصور، رجل شجاع قفز فجأة إلى داخل خزان المياه ثم جلس على ظهر الحيوان المفترس لإنقاذ المدربة.

وبمساعدة شخص آخر، قام دوني وايزمان، الذي صورت زوجته تيريزا الواقعة، بتحرير ذراع المدربة من أنياب فكي التمساح.

وبحسب منشور على صفحة فيسبوك الخاصة لمركز الزواحف، تلقت المدربة مساعدة طبية من ضيف آخر حتى وصول خدمات الطوارئ، ونقلها إلى المستشفى.