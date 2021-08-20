شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر توقيت تناول الطعام على صحة قلبك ؟ دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الأطعمة الصحية ضرورى إذا كنت تريد أن تعيش حياة خالية من الأمراض، ولكن عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، عليك أن تفعل ما هو أكثر من مجرد تناول طعام صحي، حيث تشير الدراسات إلى أن ما تأكله ومتى تأكله يؤثران على صحة قلبك، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

ما الذي يمكن أن يضر بصحة قلبك؟

كشفت دراسة نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن تناول وجبات خفيفة نشوية بعد وجبتك الأساسية يمكن أن يزيد من خطر الموت المبكر بنسبة 50 في المائة والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 45 %.

أشارت الدراسة أيضًا إلى أن تناول الأطعمة الصحية والمغذية مثل الفواكه والخضراوات والبقوليات ومنتجات الألبان في أوقات معينة من اليوم قد يفيد أكثر ويقلل من مخاطر المضاعفات المتعلقة بالصحة.

لماذا التوقيت مهم ؟

بناءً على نتائج الدراسة، خلص الباحثون إلى أن أولئك الذين تناولوا وجبة النشا لديهم خطر متزايد للوفاة بنسبة 50 إلى 52 في المائة، ومع ذلك، يشير الباحثون إلى أن تناول الوجبات الخفيفة قد لا يكون هو المشكلة فقط، لقد شددوا على الحاجة إلى تناول الطعام وفقًا لإيقاع الساعة البيولوجية لدينا من أجل تحقيق أقصى قدر من الفوائد الصحية.

كيف تأكل حسب إيقاع الساعة البيولوجية ؟

إذا كنت تخطط لتناول الطعام وفقًا لإيقاعك اليومي، فتناول الفاكهة بعد وجبة الإفطار، يمكنك الحصول على جميع أنواع الفاكهة مثل التوت أو الفاكهة ذات النواة.

في الغداء، حاول تقليل تناول الأطعمة المصنعة مثل اللحوم والحبوب المكررة والسكريات المضافة، بدلًا من ذلك، ركز على الفاكهة والحبوب الكاملة.

بالنسبة للوجبات الخفيفة المسائية، يمكن أن تكون حفنة من الجوز وكوب من الزبادي والتوت الطازج خيارات رائعة، جرب اختيار الوجبات الخفيفة غير النشوية، عندما يتعلق الأمر بالعشاء، أضف المزيد من الخضار والبقوليات.