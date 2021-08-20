كورونا حول العالم.. مستويات قياسية لإصابات المكسيك وتخفيف القيود بتونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 210 ملايين و867 ألفاً و152 حالة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و417 ألفا و765 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 188 مليوناً و804 آلاف و284 حالة.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

36571 إصابة جديدة بالهند

أظهرت بيانات حكومية، الجمعة، أن الهند سجلت 36571 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 32.36 مليون.

وأظهرت البيانات كذلك زيادة الوفيات بواقع 540 إلى 433589.





المكسيك تكافح موجة جديدة من الإصابات

تكافح المكسيك موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا مع وصول الحالات اليومية إلى مستويات قياسية مرتفعة وتجاوز عدد الوفيات الرسمي 250 ألفاً، مما يجعلها من بين أكثر دول العالم وفاة بكوفيد-19.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة يوم الخميس أن المكسيك سجلت 23006 حالات إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع مجمل إصاباتها إلى ثلاثة ملايين و175211.

وسجلت المكسيك كذلك 850 وفاة بكوفيد-19، لترتفع الوفيات إجمالا إلى 251319.

غير أن مسؤولي الصحة يقولون إن رقم الإصابات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.





تخفيف القيود في تونس

خففت السلطات التونسية من القيود المصاحبة للموجة الأخيرة من انتشار فيروس كورونا، وعدلت السلطات توقيت حظر التجوال ليكون من منتصف الليل حتى الساعة الخامسة صباحاً، كما أعلن محافظ تونس السماح بإقامة صلاة الجمعة وفتح الأسواق الأسبوعية.

وأعلنت الرئاسة التونسية أن التجمعات تبقى محظورة باستثناء للأشخاص الذين تلقوا اللقاح، إضافة إلى ضرورة تقديم المسافرين القادمين إلى تونس شهادة فحص فيروس كورونا سالب مع وجوب بقائهم تحت الحجر الصحي لمدة عشرة أيام.

وتشهد تونس مند أشهر موجة ثالثة من فيروس كورونا هي الأعنف منذ بداية الجائحة في البلاد، وبلغ العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة 22304.

وبدأت مؤخرا حملة تلقيح ضد الفيروس في البلاد بلغ عدد من تلقوا اللقاح خلالها 4782139 شخصاً.





2052 إصابة جديدة في تايلاند

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، أن كوريا الجنوبية سجلت 2.052 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 232.589 إصابة.

كما سجلت البلاد 6 حالات وفاة إضافية بالفيروس خلال الخميس، مما يرفع الإجمالي إلى 2.197 حالة وفاة.