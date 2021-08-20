شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتحكم فى مستويات ضغط الدم من طبق الفاكهة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم هو حالة يعاني منها ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويمكن لبعض الفواكه والخضراوات أن تزيد من مخاطر المرض أو تقلل منها.

ارتفاع ضغط الدم يعني أن ضغط الدم مرتفع بشكل ثابت، ويعني أن القلب يجب أن يعمل بجهد أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، وهذا يمكن أن يضع ضغطًا إضافيًا على الأوعية الدموية، مما يزيد بالتالي من خطر إصابة الشخص بنوبة قلبية. وفقا لتقرير موقع " express"، قدم أفضل أنواع الفواكه للمساعدة فى السيطرة على ضغط الدم..

البطيخ

تشير إحدى الدراسات إلى أن البطيخ يمكن أن يقلل بشكل كبير من ضغط الدم لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أثناء الراحة وأثناء الإجهاد، وفقًا للباحثين فقد انخفض الضغط على الشريان الأورطي والقلب بعد تناول مستخلص البطيخ".

الموز

يحتوي الموز على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والكوليسترول والصوديوم ، كما أنه غني جدًا بالبوتاسيوم، ووفقًا للمسح الوطني الثالث لفحص الصحة والتغذية ببريطانيا، لاحظ أنه يرتبط تناول كميات أكبر من البوتاسيوم الغذائي بانخفاض ضغط الدم بشكل ملحوظ.

يعتبر الموز أيضًا مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية والمنجنيز والفيتامينات C و B6 والأفضل من ذلك كله أنه دائمًا ما يكون في الموسم، ومع ذلك ، قد يحتاج بعض المرضى إلى توخي الحذر بشأن البوتاسيوم مثل مرضى الكلى.

منتجات الطماطم المعلبة

تحتوي معظم صلصات الطماطم المعلبة وصلصات المكرونة وعصائر الطماطم على نسبة عالية جدًا من الصوديوم، حصة واحدة (135 جم) من صلصة تحتوي على حوالي 566 مجم من الصوديوم مع كوب واحد من عصير الطماطم يحتوي على حوالي 615 مجم من الصوديوم.

يوصي الخبراء باختيار البدائل أو استخدام الطماطم الطازجة الغنية بمضادات الأكسدة المعروفة باسم اللايكوبين، بدلا من المحفوظة في الصوديوم.

والنشاط البدني المنتظم يجعل القلب أقوى ويقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم ، وفقًا لمايو كلينك، فيمكن أن تكون الأنشطة الهوائية وسيلة فعالة للتحكم في ارتفاع ضغط الدم، وبشكل عام ، ترفع النشاطات الهوائية من معدل ضربات قلبك وتجعلك تتنفس بشكل أسرع وتشعر بالدفء، تشمل الأمثلة المشي السريع والتمارين الرياضية المائية وركوب الدراجة.