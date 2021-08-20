شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غسل اليدين بالماء والصابون من الإجراءات الاحترازية المهمة للغاية خاصة في ظل تفشى وباء فيروس كورونا، ولكن وفقا للخبراء فإن غسل اليدين لأي وقت أقل من 20 ثانية قد يسمح للفيروسات والبكتيريا بالبقاء على جلدك.

ووفقا لتقرير لموقع time now news منذ أن بدأت جائحة كورونا، كان التحذير الأكثر تكرارًا هو غسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل في كل مرة، كلما أمكن ذلك، حيث اعتبر ذلك الطريقة الوحيدة لتنظيف يديك من البكتيريا والفيروسات، ولمعرفة السبب وراء ذلك كشفت دراسة أجراها عالم الرياضيات التطبيقية بول هاموند من جامعة كامبريدج نموذجًا لاستكشاف كيفية عمل فيزياء غسل اليدين.

كشفت الدراسة أن فعالية غسل اليدين مرتبطة بمدى قوة التنظيف، ومع ذلك، وجدت الدراسة أنه يجب أيضًا القيام به لمدة 20 ثانية على الأقل حتى يكون فعالًا.

تم صنع النموذج ثنائي الأبعاد من خلال تحليل سطح الجلد على مقياس مجهري، وتم التعامل مع كل اختلاف يحدث على سطح الجلد، حيث تبين أنه ينتهي المطاف بالجسيمات مثل البكتيريا والفيروسات محاصرة في تضاريس الجلد، بالنظر إلى تضاريس الجلد هذه، لكي يتم إزاحة جزيئات مثل البكتيريا والفيروسات من اليد أثناء الغسيل ، يجب أن تكون قوة تدفق المياه قوية بما يكفي لإخراجها من سطح الجلد.

وفقًا للنموذج تعتمد قوة هذا التدفق على السرعة التي تقوم بها بفرك يديك كلما حركت يديك بقوة ، كان من الأسهل إزالة جزيئات الفيروسات والبكتيريا.

فكلما كانت الحركة أسرع، زادت احتمالية إزالة الفيروسات والبكتيريا بنجاح. وأوضح الدكتور هاموند: "إذا حركت يديك بلطف شديد، وببطء شديد، بالنسبة لبعضهما البعض، فإن القوى التي يخلقها السائل المتدفق ليست كبيرة بما يكفي للتغلب على القوة التي تبقي الجسيمات لأسفل"، فاغسل يديك بالماء والصابون بعد فركهما بقوة لمدة 20 ثانية.

أيهما أفضل معقم اليدين أم الصابون والماء؟

على الرغم من أن كلاً من معقم اليدين والصابون والماء يعملان على تحييد فيروس كورونا بشكل فعال ، فإن أهم ميزة للصابون على معقم اليدين هي أنه يعطل الرابطة اللاصقة بين الفيروس وجلدك ، مما يسمح للفيروس بالانزلاق والابتعاد بالإضافة إلى ذلك ، يزيل الأوساخ والشحوم التي قد تكون موجودة على يديك.