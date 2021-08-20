شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعد فى الحفاظ على صحة الكبد.. أبرزها الشوفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكبد من الأعضاء المهمة في جسم الإنسان، فهو يعمل على تطهير الجسم من أي سموم، وأيضا له العديد من الفوائد الأخرى، وللطعام دور كبير في الحفاظ على صحة الكبد، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع " webmd"، بعض الأطعمة المهمة لصحة الكبد وأخرى مضرة له، ومنها:

-الشوفان:

يحتوي على نسبة عالية من الألياف، هذا العنصر المهم لصحة الكبد بشكل عام، وصحة الكبد بشكل خاص، ولذا يمكنك تناول الشوفان في وجبة الإفطار يوميا لتطهير الجسم، والتخلص من دهون البطن، والحفاظ على صحة الكبد.

-تجنب الأطعمة الدسمة:

الأطعمة المقلية والسريعة تعد خيارا سيئا للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام وللحفاظ على صحة الكبد بشكل خاص، فهي أطعمة غنية بنسبة عالية من الدهون، والسعرات الحرارية، ولذا فتناولك لها بشكل دائم يتسبب في حدوث إعاقة للكبد في القيام بوظيفته بشكل طبيعي، وأيضا يزيد من فرص الإصابة بالتهاب أو تليف، ولذا تجنب هذا النوع من الأطعمة.

-البروكلي:

بشكل عام الخضراوات تعد خيارا جيدا للحفاظ على الصحة العامة، وأيضا صحة الكبد، ولكن البروكلي من الخضراوات المهمة في الحفاظ على صحة الكبد، وأثبتت بعض الدراسات أن البروكلي يساعد في الحماية من مرض الكبد الدهني .

-القهوة:

فهذا خبر سعيد لعشاق القهوة، حيث أكدت العديد من الدراسات أن تناول القهوة يعد خيارا جيدا للحفاظ على صحة الكبد، ويقلل فرص الإصابة بالتليف، أو سرطان الكبد.

-السكريات:

الإكثار من تناول السكريات يؤثر سلبًا على صحة الكبد، والسبب يرجع إلى أن الكبد من وظيفته تحويل السكر إلى دهون، وفي حالة الإفراط في تناوله فإن الكبد ينتج عنه الكثير من الدهون ، وهذا يتسبب في تعرضك للإصابة بالكبد الدهني.

-الشاي الأخضر:

فهو غني بمضادات الأكسدة، و تشير الأبحاث إلى أنه يحمي من الإصابة بأنواع السرطان ، ومن ضمنها سرطان الكبد.