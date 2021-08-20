شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتخططى للحمل.. 5 حقائق هتساعدك أبرزها التعرف على موعد التبويض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحمل والإنجاب حلم الكثير من الأزواج، وبعد السعى كثيرا والذهاب للعديد من الأطباء تبدأ الزوجة في الشعور بالإحباط، والسبب في ذلك عدم قدرتها على فهم طبيعة التخطيط الجيد لهذا الحلم.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "webmd" بعض النصائح التي تساعدك بشكل كبير على الحمل، ومنها:

التعرف على طبيعية الدورة الشهرية تعد من أهم النصائح التي تساعدك بشكل كبير في زيادة فرص الحمل، فمنذ اليوم الأول لنزول الدورة الشهرية يتم إفراز العديد من الهرمونات المهمة كالغدة النخامية "lh"، و"fsh"، وهذه الهرمونات تساعد على زيادة سمك بطانة الرحم لاستعداد استقبال البويضة، فترفع نسبة هذه الهرمونات عندما يحدث التبويض المتوقع حدوثه بين اليومين 11 و12 من نزول الدورة الشهرية.

عند نضوج البويضة تخرج إلى قناة فالوب، وتنتظر 24 ساعة للتلقيح، وعند مرور هذا الوقت تذوب وتتحلل البويضة وتنزل الدورة الشهرية.

يمكن للحيوانات المنوية عند الرجل العيش داخل الرحم من 3 إلى 5 أيام، ولذا خلال فترة التبويض يزداد فرص الحمل في حالة ممارسة العلاقة الزوجية يوميا.

إذا كانت دورتك الشهرية منتظمة فسهل عليك تحديد أيام التبويض الخاصة بك، ففي حالة أن دورتك تأتي كل 28 يوما فمن المتوقع أن يكون التبويض في الفترة من اليوم الـ11 لنزول الدورة الشهرية إلى اليوم الـ16، وينصح خلال هذه الأيام القيام بممارسة العلاقة الزوجية كل يومين وهذا عكس الشائع، حيث إن ممارسة العلاقة الزوجية يوميا خلال هذه الفترة تقلل كفاءة الحيوانات المنوية.

قد تشعرين بالاستغراب الشديد عند قراءة هذا العنوان الجانبي الذي يشير إلى أن التعرف على يوم التبويض عن طريق قياس درجة حرارة الجسم، فعند نزول البويضة فى قناة فلوب ترفع درجة حرارتك عن الطبيعى.