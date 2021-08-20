اعرف كيف يعزز فيتامين سي جهازك المناعى؟

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القاهرة - سامية سيد - يعد فيتامين سي أحد الداعمين الأساسيين للجهاز المناعى لدينا، وهو فيتامين معروف علميًا باسم حمض الأسكوربيك، قابل للذوبان في الماء ومن المعروف تأثيراته المفيدة على الوظائف الخلوية للحفاظ على مناعة صحية، وفقًا لما ذكره التقرير المنشور بموقع "Onlymyhealth".

كيف يُعزز فيتامين سى مناعة الجسم؟

فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في تقوية الجسم ضد الجذور الحرة، وهي عبارة عن مركبات يمكن أن تكون ضارة وتؤدي إلى مشاكل صحية متعددة بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب وحتى السرطان إذا كانت موجودة بكميات زائدة في الجسم.

من المثير للدهشة أن الجذور الحرة ليست دائمًا سيئة لأنها تقدم بعض الفوائد الصحية بما في ذلك مكافحة العدوى، ومع ذلك، فإن المفتاح هو الحفاظ على التوازن الصحيح بين مضادات الأكسدة والجذور الحرة.

في الوقت نفسه، تعتمد العديد من وظائف الجسم الأخرى على مستويات المناعة لدينا، لأن نظام المناعة لدينا ليس مجموعة بسيطة من الخلايا التي تعمل بمعزل عن غيرها، فعلى سبيل المثال، يساعد فيتامين سي الجسم على إنتاج الكولاجين وهو البروتين المسئول عن الجلد ويلعب دورًا كبيرًا في التئام الجروح.

وبالمثل، تلعب الغدد الكظرية دورًا مهمًا في استجابة جسمك للتوتر، حيث تحتاج هذه الوظيفة لتكتمل على أكمل وجه إلى كمية كبيرة من فيتامين سى في كل مرة يتعرض فيها الجسم لسيناريو الإرهاق.



البرتقال احد مصادر فيتامين سى

كيف تحصل على فيتامين سي؟

لا يخزن جسم الإنسان فيتامين سي، لذلك من المهم التأكد من تناول المواد الغذائية الغنية بهذه العناصر المهمة للجسم بشكل يومي، حيث يتوفر فيتامين سى بشكل طبيعي في الفواكه والخضراوات بما في ذلك الطماطم والبطاطس والفراولة والفلفل الأخضر والأحمر والبروكلي والكيوي وغيرها.

وبالتالي، يجب إضافة فيتامين سي إلى نظامك الغذائي لتقوية جهاز المناعة لديك، سيساعدك ذلك على المدى الطويل في الوقاية من العديد من الأمراض التي قد يسببها جهاز المناعة الضعيف.

ومع ذلك، قبل البدء بجرعة مكملات فيتامين سي، من المهم مراجعة طبيبك أو أخصائي التغذية لتجنب الجرعات الزائدة التي قد تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.