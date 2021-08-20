شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعد فى علاج اضطراب المعدة.. تناول الموز والزنجبيل والأرز باللبن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الإصابة باضطراب في المعدة أمرا مزعجًا للغاية، حيث يشعر الشخص بأعراض مثل الغثيان وعدم الرغبة في تناول أي شيء، كما يمكن أن يؤدي البقاء على معدة فارغة إلى تفاقم الوضع، خاصة أن الجسم يتخلص من الأملاح الأساسية إلى جانب الماء بسرعة، وإذا لم تتناول شيئًا على فترات متكررة فقد تصاب بالجفاف، وإليك بعض الأطعمة الخفيفة التي من شأنها أن تهدئ معدتك وتعالج اضطراب نظامك الغذائي في أي وقت، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

الأرز باللبن

الأرز الرائب أو الأرز باللبن غير المحلى، هو وصفة لعلاج اضطراب المعدة لأنه سهل الهضم ولديه محتوى عالى من الألياف، وهو طعام مثالي لتناوله على معدة فارغة، حيث إن اللبن الرائب مصدر غني بالبروبيوتيك ويمكن أن يعيد توازن البكتيريا الجيدة في الأمعاء.



الزنجبيل

الزنجبيل

يمكن أن يؤدي اضطراب المعدة إلى الشعور بآلام وغثيان وتشنجات ودوار، ويمكن أن يساعد شاي الزنجبيل فى الشعور بالراحة لجسمك بالكامل، ما عليك سوى غلي كوب من الماء مع بعض الزنجبيل المبشور وأضف إليه الليمون أو العسل، يمكن لشاي الزنجبيل أن يعالج الغثيان على الفور ويهدئ الأمعاء المتهيجة، خاصة أن للزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات وللبكتيريا والتي تعمل بشكل رائع على علاج اضطراب المعدة.

الموز

للموز تأثير طبيعي في علاج الحموضة ويمكنه تهدئة الأمعاء، حيث يشتهر الموز بكونه غني بالبوتاسيوم مما يزيد من إنتاج المخاط في المعدة والذي لديه القدرة على علاج بطانة المعدة المتهيجة.

الشوفان

الشوفان وجبة خفيفة يمكن تناولها على معدة فارغة، سواء كان مالح أو حلو، ولكن يفضل تناول الشوفان الحلو مع الحليب، يمكنك أيضًا طهي الشوفان بالماء، ولكن تجنب إضافة المكسرات أو الفواكه إليه، فالشوفان مليء بالألياف.