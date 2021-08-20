أفضل تمارين التمدد لزيادة الطول 

بيروت - نادين محمد - يمكن ممارسة بعض تمارين التمدد لزيادة الطول وهي تعتبر فعالة في هذا المجال بحسب ما يشير اليه الخبراء. ومن الممكن تطبيق حركات هذه التمارين في المنزل. والافضل قبل هذا تعلم الخطوات الصحيحة التي يجب القيام بها لهذه الغاية. اذاً اليك كيفية اتباع قواعد افضل تمارين التمدد لزيادة الطول.

تمارين لزيادة الطول



تطرح عبر المواقع الكثير من الاسئلة عن تمارين التمدد لزيادة الطول. فالكثيرات يرغبن في ان تصبح قاماتهن اكثر امتداداً. وفي هذه الحالة ينصح بتطبيق هذه التمارين.

1 تمرين كوبرا



يساعد هذا التمرين على شد عضلات الجسم وعلى تقويتها. ومن الممكن ممارسته من خلال هذه الخطوات.

1 يجب الاستلقاء على البطن مع مد الذراعين الى الامام وشد الجسم.

2 بعد هذا يتم رفع الجزء الاعلى من الجسم مع الرأس الى اعلى قدر الامكان بالاستناد الى راحتي اليدين ومشطي القدمين.

من المهم الحفاظ على هذه الوضعية لمدة لا تقل عن 15 ثانية. والافضل تكرار التمرين 10 مرات متتالية مع بعض الاستراحات.

2 تمرين التمدد الى الامام



يمكن الاستفادة من هذا التمرين من اجل دفع العضلات الى الاسترخاء وجعلها تتمدد. ومن المفيد القيام به مرتين يومياً.

1 يجب الجلوس على الارض مع مد الساقين الى الامام.

2 بعد هذا يتم مد اليدين الى الامام ايضاً ولمس القدمين. ويجب الحفاظ على هذه الوضعية لمدة لا تقل عن 10 ثوان مع تكرار التمرين نفسه 5 مرات.

3 تمرين قفز القدم



يمكن هذا التمرين ان يساعد على تنشيط عضلات الجسم وخصوصاً الجزء السفلي منه. ومن الضروري قبل ممارسته القيام بحركات الاحماء.

1 يجب الوقوف بشكل مستقيم.

2 بعد هذا يجب رفع احدى الساقين الى اعلى على طريقة ركل الكرة.

3 يجب بعد هذا رفع الذراع المقابلة الى اعلى في محاولة للمس القدم المرفوعة. وبعد هذا يمكن تكرار التمرين نفسه مع القدم الاخرى.

4 تمرين العقلة



يعتبر من ابرز تمارين التمدد لزيادة الطويل وهو سهل التطبيق. ومن اجل هذا من المهم القيام بهذه الخطوات.

1 يجب الاستعانة بقسطل معدني وتثبيته في مكان ما في المنزل.

2 يجب الامساك به بواسطة اليدين مع رفع الجسم الى اعلى.

3 يتم بعد هذا استعادة الوضعية الاساسية وتكرار التمرين نفسه لمدة دقيقة واحدة.

5 السباحة الجافة



يعد هذا التمرين ايضاً من تمارين التمدد لزيادة الطول التي يوصي بها الخبراء في هذا المجال. ومن اجل ممارسته ينصح هؤلاء بتطبيق هذه القواعد.

1 يجب الاستلقاء على البطن مع شد الجسم قدر الامكان.

2 يتم طي مرفقي اليدين نحو الداخل مع وضع الراحتين على الارض.

3 يتم تحريك الذراعين والقدمين والساقين بعد هذا على طريقة السباحة. ومن اجل الاستفادة من هذا التمرين من المهم تكراره لمدة لا تقل عن 30 ثانية. ومن الضروري الحرص على اداء تمارين التمدد لزيادة الطول بشكل منتظم مع اتباع نظام حياتي صحي يقوم على تناول الاطعمة الخالية من الدهون الضارة وعلى شرب كمية كافية من الماء والنوم لمدة لا تقل عن 7 ساعات ليلاً.

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