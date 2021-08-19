إنفوجراف.. تحديث إجراءات دخول أبوظبي للمطعمين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫كورونا بأبوظبي تحديث إجراءات دخول الإمارة من داخل الدولة للمطعمين من مواطنين ومقيمين وزوار، والبدء بالعمل بها اعتباراً من الجمعة، 20 أغسطس/آب الجاري.

وأشارت اللجنة إلى أنه وفقاً للإجراءات الجديدة، يستطيع المطعم أو المشارك في الدراسات السريرية دخول الإمارة إن كانت صفته تظهر باللون الأخضر على تطبيق الحصن بالإضافة إلى ظهور حالته الخاصة "حرف E أو النجمة"، وتظهر الحالة الخاصة "حرف E أو النجمة" بعد إجراء فحص مسحة أنف PCR وتبقى ظاهرة لمدة 7 أيام .

الإنفوجراف التالي يوضح المزيد عن تحديث إجراءات دخول أبوظبي للمطعمين..



