صحة ورشاقة

إنفوجراف.. تحديث إجراءات دخول أبوظبي للمطعمين

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫ بأبوظبي تحديث إجراءات دخول الإمارة من داخل الدولة للمطعمين من مواطنين ومقيمين وزوار، والبدء بالعمل بها اعتباراً من الجمعة، 20 أغسطس/آب الجاري.

وأشارت اللجنة إلى أنه وفقاً للإجراءات الجديدة، يستطيع المطعم أو المشارك في الدراسات السريرية دخول الإمارة إن كانت صفته تظهر باللون الأخضر على تطبيق الحصن بالإضافة إلى ظهور حالته الخاصة "حرف E أو النجمة"، وتظهر الحالة الخاصة "حرف E أو النجمة" بعد إجراء فحص مسحة أنف PCR وتبقى ظاهرة لمدة 7 أيام .

الإنفوجراف التالي يوضح المزيد عن تحديث إجراءات دخول أبوظبي للمطعمين..


الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا