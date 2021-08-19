مسؤول إيراني يعترف: اعتقدنا أننا نستطيع إنتاج لقاح كورونا لكن ليس لدينا خبرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مسؤول في البرلمان الإيراني، اليوم الخميس، سبب تأخر البلاد في شراء اللقاحات الأجنبية وعدم الإسراع في تطعيم الإيرانيين.

وجاءت تصريحات رئيس لجنة الصحة في البرلمان، حسين علي شهرياري، في ظل تصاعد أعداد الوفيات والإصابات اليومية بشكل غير مسبوق منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد، أواخر فبراير/شباط العام الماضي.

وقال "شهرياري" في حديث لإذاعة إيران الرسمية، تابعته ”الخليج 365”، "إن شراء اللقاح تأخر بسبب مشروع لقاح داخلي".





وكان المرشد علي خامنئي أعلن في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، حظر استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، ودعا لإنتاج لقاحات محلية، لكنه تراجع مؤخراً عن ذلك، وحث الحكومة على استيراد اللقاحات من الخارج بأي شكل من الأشكال بسبب موجة الغضب الشعبي جراء ارتفاع الوفيات.

وردا على سؤال حول ما إذا كان مسؤولو وزارة الصحة كذبوا بشأن وعد اللقاح الداخلي، قال شهرياري: "لا أعرف إن كانوا يكذبون,, اعتقدوا أنهم يستطيعون فعل ذلك، باستثناء شركتين؛ معهد باستور والآخر كان الرازي، وكلها كانت تجربتهم الأولى".

واعترف النائب الإيراني المتشدد بأن الشركات الإيرانية ليس لديها خبرة في إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مستدركاً: "اعتقدوا أنهم يستطيعون فعل ذلك".

وقال: "سوء إدارة المقر الوطني لمكافحة فيروس كورونا تسبب في مشاكل، والأكثر خطأ من رئيس هذا المقر الذي لم يستمع للتوصيات".

وأكد حسين علي شهرياري، أن مديري مشروع لقاح "بركات" لم يعرفوا حتى أنهم لا يستطيعون الوفاء بوعدهم بـ 20 مليون لقاح بحلول نهاية أغسطس/آب الجاري.

وجاءت هذه التصريحات فيما أفادت الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة، وفاة أكثر من 100 ألف شخص بسبب فيروس كورونا، في حين أن خبراء ومسؤولي النظام الطبي الإيراني يؤكدون أن هذه الإحصائيات غير دقيقة والأرقام أعلى بكثير مما تعلنه وزارة الصحة.

وفي غضون ذلك، أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في إيران في بيان، أنه سيتم استيراد 8.5 مليون جرعة من لقاح كورونا في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول العام الجاري.

وأعرب جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية، في بيان، عن القلق من انتشار فيروس كورونا وتأثيرها على حياة وصحة ومعيشة المواطنين، مضيفاً: "تشير التقارير إلى تدني مستوى تغطية التطعيم في البلاد".

وفقًا للبيان، تلقى ما يزيد قليلاً عن 13% من إجمالي سكان إيران الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وتمكن ما يزيد قليلاً عن 5% من حقن الجرعة الثانية من اللقاح.

وقال بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO): "سيتم تسليم حوالي 8.5 مليون جرعة إلى إيران من خلال الآلية في أغسطس وسبتمبر، ومن المتوقع وصول لقاحات من دول أخرى إلى إيران في نهاية أغسطس الجاري".