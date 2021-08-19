موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. "تابلت بالحبر" و"الباسورد اللذيذ"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تضم كبرى مؤسسات التكنولوجيا في العالم أجهزة حاسوب عرفت بـ"SUPERCOMPUTERS" والتي تتولى تنفيذ مجموعة من المهام الحساسة وبالغة الدقة.

أطلقت شركة Pine64 الصينية تابلت PineNote الجديد ليصبح أحدث الحواسيب اللوحية المزودة بتقنية شاشة الحبر الإلكتروني (E Ink).



تشكل كلمة السر للحسابات المختلفة على الإنترنت معضلة بالنسبة لبعض المستخدمين، حيث يجب أن تكون صعبة بحيث لا تخمن وسهلة بحيث تتذكرها.

أعلنت شركة "تنسنت" الصينية العملاقة لألعاب الفيديو، أنها ستطبق على كل ألعابها الإجراء القاضي بحصر اللعب بساعة واحدة في اليوم للقصّر.



أعلنت شركة مايكروسوفت عن أن تطبيق الرسام الشهير، سيتوفر ضمن نظام تشغيل ويندوز 11 الجديد بخاصية الوضع الليلي للمرة الأولى.



طالبت 90 منظمة حقوقية شركة أبل بالتخلي عن خطط فحص الرسائل على هواتف الأطفال لرصد المحتوى الإباحي.



أعلنت شركة هايلو عن إطلاق ساعتها الذكية الجديدة LS10 بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، مع تضمينها عدة مواصفات متكاملة.

قبل طرحه رسميا الشهر المبقل، تتواصل التسريبات الخاصة بمواصفات هاتف آيفون 13 المرتقب، ومنعها سعة تخزين ذاكرته.

