موجز ”الخليج 365” للسياحة.. مفاجآت صيف دبي والسياحة الحلال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

تقدم "مفاجآت صيف دبي 2021" مجموعة كبيرة ومتنوعة من العروض الترويجية، تضمنت 10 صفقات تسوق رائعة.

احتضن فندق بمدينة طبرقة شمال غربي تونس مؤخرا أيام "السياحة الإسلامية" بحضور 528 شخصا وهو ما يخالف البروتوكول الصحي لكورونا.

تسيّر شركة مصر للطيران، اليوم الخميس 19 أغسطس/آب 2021، نحو 84 رحلة دولية وداخلية.

أعلنت شركة الطيران الأسترالية "كانتاس"، الأربعاء، أن التطعيم ضد كوفيد-19 سيصبح إلزاميًا لجميع موظفيها.