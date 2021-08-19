شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عوامل تضمن لك نجاح خطة الدايت.. مارس الرياضة باعتدال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان الوزن ليس أمرًا بسيطًا، لذلك يجب الانتباه جيدًا للخطة الغذائية والتمارين الرياضية التي تسير عليها لتحقيق أفضل النتائج، وهناك 4 أشياء يجب أن تنتبه إليها لضمان نجاح الدايت، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "إكسبريس".



انقاص الوزن

اتخذ خيارات أفضل

من المهم أن تختار عناصر غذائية مفيدة لجسمك، وعدم المبالغة في تناول السعرات الحرارية، سواء كان هدفك هو إنقاص الوزن أو اكتساب العضلات فإن النظام الغذائي الصحى أمر ضرورى لتحقيق أهدافك.

لعل أحد الأشياء التي يسهل القيام بها للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة هو اتباع النظام الغذائي الغني بالبروتين الذى يُعزز عملية التمثيل الغذائي، ويعتمد على تقليل تناول السعرات الحرارية ويحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

لا تضغط نفسك في التمارين الرياضية

لا تضغط على نفسك بشدة أثناء التدريبات لأنك لن تكون قادرًا على الاستمرار، حاول ممارسة الرياضة باعتدال وبما يخدم خطط إنقاص الوزن لديك.



النوم جيدا

النوم جيدًا ليلًا

يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى تدمير خطة الدايت لديك لأنها تؤثرعلى الهرمونات التي تتحكم في الشهية، وتدفعك إلى تناول المزيد من الطعام خاصة غير الصحى، لذلك تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم.

لتعزيز نوم أعمق وأكثر هدوءًا ليلًا، يمكنك أخذ حمام ساخن قبل النوم وتجنب استخدام الموبايل في غضون ساعة قبل محاولة النوم.

راقب النتائج جيدًا

عليك مراقبة النتائج جيدًا للتأكد من تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن وأنك تسير في الطريق الصحيح، من خلال استخدام الميزان لمعرفة ما إذا كنت تفقد بالفعل كيلوجرامات من وزنك أم لا، ولكن في الوقت ذاته، ليس فقدان الوزن وحده النتيجة لاتباع نظام غذائى صحى وممارسة الرياضة، فقد يساعدك ذلك أيضًا على النوم جيدًا وتحسن مستويات الطاقة بشكل كبير والصحة العقلية.