حبة شوكولاتة أو زبادي يومياً تقي من مرض فتاك

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

الشوكولاتة مجموعة من المنتجات المشتقة من الكاكاو مسحوق بالسكر الناعم لإنتاج الحلوى الصلبة، حيث تقدم جرعة جيدة من السعادة للبعض، لكن الكثيرون يعتبرونها بمثابة طعام قد يزيد من سمنه الإنسان أيضا.

وكشفت دراسة جديدة في دورية أبحاث القلب والأوعية الدموية، عن نتائج مغايرة للتوقعات حول فوائد الشكولاتة المحتملة.

وقام باحثون من جامعة نابولي بمراجعة ما يقرب من 100 دراسة ركزت على تناول أطعمة مختلفة وعلاقتها بأكثر الأمراض الشائعة في العالم والتي يموت فيها ملايين البشر سنويا.

وأشارت نتائج البحث إلى وجود تأثير رائع ومباشر لتناول الطماطم وزيت الزيتون على قلب الإنسان.

لكن مجلة “insider”، سلطت على جانب آخر وهو تأثير الشوكولاتة على القلب من ضمن نتائج هذه الدراسة الشاملة لجمع الأطعمة الشائعة في وقتنا الحالي.

نوهت المجلة إلى أن تناول الزبادي بكميات قليلة بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشار الخبراء إلى أن هذه النتائج الغريبة حول الزبادي ربما تعود إلى عملية التخمير التي تنطوي عليها تلك الأطعمة، والتي تكتسب منها نكتها الفريدة.

وجد الباحثون أن تناول ما يصل إلى 200 غرام من منتجات الألبان يوميا لم يكن مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، على الرغم من وجود بيانات محدودة حول آثار الاستهلاك العالي، وعلى عكس النظريات القديمة، التي حذرت من الدهون المشبعة، وجدت الدراسة الحالية أن أنواعا معينة من منتجات الألبان لها تأثير وقائي ومضاد لأمراض القلب.

ربطت الدراسة بين تناول كميات قليلة يوميا من الشوكولاتة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الإنسان، وهي أمراض مرتبطة بأكثر نسبة وفيات في العالم، بحسب الأبحاث.

وبينت نتائج الدراسة أن تناول ما بين 20 غراما إلى 45 غراما من الشوكولاتة يوميا، أي تقريبا ما بين نصف قطعة شوكولاتة كاملة 1.5 أونصة، لها فائدة كبيرة جدا ومرتبطة بشكل مباشر بصحة القلب.