كيف يمكن للنوم أن يساعد في التحكم بارتفاع ضغط الدم؟

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القاهرة - سامية سيد - يوصي الخبراء باتباع نظام غذائي صحي مع انخفاض تناول الملح والتدريبات المنتظمة لتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم، وعادةً إذا كان ضغط دم الشخص أعلى من 140/90، فإنه يعتبر حالة ارتفاع ضغط الدم مرتفعا، وإذا وصل إلى مستوى 180/120 فإنه يعرف بارتفاع ضغط الدم الشديد.

ووفقا لتقرير لموقع time now news في البداية لا توجد أعراض للحالة، ومع ذلك مع مرور الوقت يمكن أن تكون مشكلة كبيرة من خلال التسبب في أمراض القلب المزمنة أو السكتة الدماغية، لهذه الأسباب، يسمي العالم الطبي ارتفاع ضغط الدم "القاتل الصامت" لأنه يزيد تدريجياً من خطر الوفاة لدى المرضى دون ظهور أي أعراض.

ويوصي الخبراء باتباع نظام غذائي صحي مع انخفاض تناول الملح والتدريبات المنتظمة لتقليل خطر تفاقم الحالة.

كيف يمكن للنوم أن يساعد في التحكم في ارتفاع ضغط الدم؟

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Hypertension Journal ، فإن نوم الموجة البطيئة تلك المرحلة عندما تكون في أعمق نوم يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم تم اكتشاف أن معظم المرضى يعانون من انخفاض في ضغط الدم أثناء النوم العميق يستمر من 90 دقيقة إلى ساعتين.

كما كشف خبراء جامعة راش الأمريكية أن عدم القدرة على تحقيق نوم الموجة البطيئة يمكن أن يكون مرتبطًا بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب وقد يكون أيضًا مرتبطًا بخطر زيادة ضغط الدم أثناء النهار، كما أكد الخبراء على أهمية الحصول على سبع إلى ثماني ساعات من النوم من أجل الأداء السليم للجسم.

كيف تحصل على قراءة ضغط دم صحية؟

باتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية، قليل الملح والدهون المتحولة، يمكن تحقيق قراءة صحية لضغط الدم ، أي 90 / 60mmHg إلى 120 / 80mmHg. ومع ذلك ، في حالة عدم عمل أي منهما بشكل جيد بما فيه الكفاية ، توصي جامعة Rush System بالنوم كعلاج لارتفاع ضغط الدم.