"إيفا فارما" تحتفل بمرور 20 عامًا على طرح "ثيوتاسيد" في السوق الدوائي

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القاهرة - سامية سيد - «الحفناوي»: «ثيوتاسيد» علاج فعال في مواجهة التهاب الأعصاب الطرفية.. و«عرابي»: يساعد على علاج تلف الأعصاب ويخفف الالتهابات والألم والتنميل

«عبد النصير»: «ثيوتاسيد المُركب» العلاج المثالي للاعتلال العصبي.. و«ماهر»: «إيفا فارما» ملتزمة بتوفير أفضل العلاجات للمرضى في مصر وأكثر من 40 دولة حول العالم

احتفلت شركة «إيفا فارما»، إحدى شركات الأدوية الوطنية الرائدة بمجال صناعة الدواء، باستخدام دواء «ثيوتاسيد»، الذي تنتجه الشركة على أرض مصر في علاج أكثر من 20 مليون مريض، لتبلغ حصته السوقية نحو 85% من حجم الأدوية المستخدمة في مصر لعلاج مرض التهاب الأعصاب الطرفية، والذي ساهم في تحسين حياة المرضى على مدار أكثر من 20 عاماً طُرح خلالها في مصر.

ويُعتبر «ثيوتاسيد»، أحد الأدوية الفعَّالة في علاج مرض التهاب الأعصاب الطرفية، إحدى المضاعفات الشائعة لمرضى السكري، كما أنه يُحسن مستوى السكر في الدم للمرضى المصابين بالنوع الثاني من السكر، ويعمل على تخفيف آلام الرقبة والظهر الناتج عن التهاب الأعصاب، وكذلك علاج التهاب العصب البصري، والأعصاب المخية أيضاً.

ويقول الدكتور هشام الحفناوي، الأمين العام للجنة القومية للسكر، التابعة لوزارة الصحة والسكان وعميد المعهد القومي للسكر والغدد الصماء السابق، إن «ثيوتاسيد»، أحد الأدوية التي شاركت بفعالية في الحملة القومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية «إحساسك نعمة»، مشيداً بتعاون «إيفا فارما» مع اللجنة القومية للسكر لإطلاق «إحساسك نعمة»، وتوفير الشركة لأفضل الأدوية للمرضى.

ويضيف «الحفناوي»، في كلمته على هامش الاحتفال بمرور 20 عاماً على طرح «ثيوتاسيد» في السوق الدوائية المصرية، أنه علاج فعال في مواجهة أحد المضاعفات الشائعة بين مرضى السكري، وهو مرض التهاب الأعصاب الطرفية، والذي قد يُؤدي إلى الإصابة بـ«القدم السكري».

ويشير الأمين العام لـ«القومية للسكر»، إلى أن دواء «ثيوتاسيد»، الذي يضم المادة الفَّعالة «ثيوكتيك أسيد»، كان من أهم الأدوية التي استخدمتها «إحساسك نعمة»، وساعد في تحسين حالة الملايين من المصريين المصابين بـ«التهاب الأعصاب الطرفية».

ويشيد «الحفناوي»، بتحقيق «إحساسك نعمة» لأكثر من المُستهدف لها، مشيراً إلى أنه في بداية الحملة كانت تستهدف علاج 200 ألف مريض عبر قوافل علاجية تُقدم خدمات الكشف والعلاج، ولكنها وصلت بالفعل لأكثر من نصف مليون مريض، وكان «ثيوتاسيد»، أحد الأدوية الفعالة بالحملة.

حديث «الحفناوي»، توافق مع ما ذكره الدكتور عباس عرابي، عضو اللجنة القومية للسكر بوزارة الصحة والسكان وأستاذ أمراض الباطنة والسكر والغدد الصماء بجامعة الزقازيق، والذي أشاد بالنتائج الإيجابية التي حققها دواء «ثيوتاسيد»، في علاج مرضى التهاب الأعصاب الطرفية، مشيراً إلى تخفيفه أعراض الالتهاب، مثل الألم، والوخز، والتنميل، كما يساعد على علاج تلف الأعصاب الناتج عن مرض السكري أو أمراض أخرى.

ويشير «عرابي»، إلى أن «ثيوتاسيد»، يضم في تركيبته المادة الفعَّالة «الفا ليبويك»، وهي مادة مُضادة للأكسدة، ولها استخدامات متعددة، منها علاج مرضى السكري، وخصوصاً المصابين بمرض التهاب الأعصاب الطرفية الناتج عن «السكري»، وأنواع أخرى من التهاب الأعصاب.

ويُقدر عضو اللجنة القومية للسكر، نسبة مرضى «السكري»، الذين يعانون من مشاكل في الأعصاب بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 90% من المرضى، موضحاً أن الدراسات العلمية اختلفت في تحديد نسبتهم بدقة، لكنها اتفقت جميعها أنها توصلت لأن أكثر من نصف مرضى السكري يصابون بـ«التهاب الأعصاب الطرفية».

ويلفت إلى أن أعراض المرض تضم الشعور بألم في أعصاب الجسم، وضعف وإجهاد شديد، و«تنميل» و«شكشكة» والشعور بثقل شديد في الأطراف، مشدداً على ضرورة التوجه للطبيب المختص عند ظهور أحد هذه الأعراض.

ويُشيد الدكتور ماجد عبد النصير، رئيس الاتحاد العربي لجمعيات طب الأعصاب، بدور «ثيوتاسيد المُركب»، الذي طُرح بالأسواق مؤخراً، فهو مزيج فريد من نوعه يقاوم اعتلال الأعصاب السكري وغير السكري، والعلاج المثالي للاعتلال العصبي، كما أنه آمن حتى مع الاستخدام طويل الأمد، ولا يتفاعل مع الأدوية الاخرى..

ويشير إلى احتواء «ثيوتاسيد المُركب» على المادة الفعَّالة «بنفوتيامين»، والتي تعمل على تحسين وظائف الأعصاب وعلاج الاعتلالات العصبية الناتجة عن نقص فيتامين «ب 1»، كما تُخفض إلى حد كبير من آلام الأعصاب، وكذلك يضم الدواء مادة «سيانوكوبالامين»، والتي تعمل على سلامة الجهاز العصبي بشكل عام وإعادة بناء الأعصاب.

وعبَّر الدكتور جورج ماهر، مدير عام بشركة إيفا فارما، عن سعادته بثقة ملايين المصريين في دواء «ثيوتاسيد»، مشيراً إلى أن مرضى من مختلف التخصصات الطبية استخدموه في العلاج، وليس مرضى السكري فقط، وأنه ساهم في جعلهم يمارسون حياتهم بصورة أفضل.

ويشدد الدكتور جورج ماهر، على حرص «إيفا» على توفير أفضل العلاجات للمرضى في مصر وأكثر من 40 دولة على مستوى العالم تعمل خلالها، مشيراً لاستمرار الحملة القومية لعلاج مرضى التهاب الأعصاب الطرفية «إحساسك نعمة»، في ضوء المسئولية المجتمعية للشركة، والتي تحرص عليها، وذلك في إطار التوعية بخطورة المرض، وضرورة الكشف المبكر عنه، وتوفير علاجات مصرية على أعلى مستويات الجودة العالمية.