صحة ورشاقة

كورونا في تركيا.. فرض الفحوص والتطعيم على بعض القطاعات

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن تركيا ستبدأ إلزام بعض القطاعات بضرورة إجراء فحوص للكشف عن وشهادات بالحصول على التطعيمات.

ويتضمن ذلك المعلمين مع استئناف الدراسة بالمدارس في سبتمبر/ أيلول المقبل، وكذلك للسفر الداخلي.

وأعطت تركيا قرابة 87 مليون جرعة لقاح للوقاية من "كوفيد-19"، أغلبها من لقاحات "كورونافاك" من إنتاج "سينوفاك"، ولقاحات "فايزر-بيونتك".

وقال أردوغان عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن الاشتراطات الجديدة سيتم فرضها على المعلمين والأكاديميين ومن يحضرون تجمعات اجتماعية مثل الحفلات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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