"الطوارئ والأزمات" بأبوظبي تُحدث إجراءات الدخول للمطعمين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫كورونا بأبوظبي تحديث إجراءات دخول الإمارة من داخل الدولة للمطعمين من مواطنين ومقيمين وزوار، والبدء بالعمل بها اعتباراً من، الجمعة، 20 أغسطس/آب الجاري.

وأشارت اللجنة إلى أنه وفقاً للإجراءات الجديدة، يستطيع المطعم أو المشارك في الدراسات السريرية دخول الإمارة إن كانت صفته تظهر باللون الأخضر على تطبيق الحصن بالإضافة إلى ظهور حالته الخاصة "حرف E أو النجمة"، وتظهر الحالة الخاصة "حرف E أو النجمة" بعد إجراء فحص مسحة أنف PCR وتبقى ظاهرة لمدة 7 أيام .

وأكدت اللجنة أنه لا يتعين على المطعم أو المشارك في الدراسات السريرية إن كانت حالته الخاصة "حرف E أو النجمة" ظاهرة على تطبيق الحصن إجراء أي فحوصات إضافية بعد دخول الإمارة في حال البقاء فيها.

وأوضحت أن برتوكول الدخول هذا يطبق مع بروتوكول السفر المعتمد على الزوار القادمين من خارج الإمارات .

كما أعلنت اللجنة أن برتوكول الفحوصات الحالي المعتمد لدخول إمارة أبوظبي سيستمر تطبيقه على غير المطعمين من مواطنين ومقيمين وزوار، والذي يتطلب نتيجة فحص مسحة الأنف "PCR" استلمت خلال 48 ساعة أو نتيجة فحص الليزر DPI استلمت خلال 24 ساعة، مع إجراء فحوصات إضافية في حال البقاء في الإمارة كما هو معلن سابقاً.