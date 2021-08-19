شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حقائق عن الدايت لا تتجاهلها.. وزن الجسم ليس كل شيء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان الوزن هو هدف يسعى إليه الجميع، بينما يعتبر تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة عنصرين رئيسيين للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، يمكن لبعض الحيل والنصائح البسيطة أن تعزز رحلتك في إنقاص الوزن، وهناك 3 حقائق حول وزن الجسم يجب أن تعرفها لتساعدك أثناء رحلة الدايت، وفقًا لموقع "Healthline".

فيما يلي.. 3 حقائق هامة حول وزن الجسم تساعدك في فقدان الوزن: إنه ليس مؤشرًا على السمنة أو اللياقة البدنية

غالبًا ما يستخدم وزن الجسم كمؤشر على تقدم اللياقة البدنية لدى الشخص، ولكن يخلط الكثير من الناس بينه كمؤشر على الدهون أو مستوى لياقتهم، حيث يقول أخصائيو التغذية إنه يجب ألا تشعر بالإحباط إذا لم تر وزنك ينخفض على الميزان ​​لأن التغيير في تكوين الجسم لا يعتمد فقط على وزن الجسم.

يشمل وزن الجسم العضلات والدهون والعظام ومحتوى الماء في الجسم، وبالتالي، فإن ما تراه على الميزان ليس صورة دقيقة لمستويات لياقتك أو السمنة.



فقدان الوزن

يتأرجح وزنك مع الوقت ووفقًا للعمر

من الطبيعي تمامًا أن يتقلب وزن الجسم بمقدار بضعة جرامات إلى كيلوجرامات في غضون يوم واحد، يحدث هذا التقلب بسبب التحول في محتوى الماء في جسمك وكمية السوائل التي تستهلكها من الصباح حتى المساء، تشمل العوامل الأخرى التي تؤثر على هذا التحول أيضًا التعرق والتنفس والتبول وتوقيتات الأكل وحركات الأمعاء، وغيرها، وبالتالي سيكون وزن جسمك في الصباح أقل قليلاً مما هو عليه في الليل.

يمكنك الحفاظ على لياقتك وصحتك في أي وزن من الجسم

يؤكد اختصاصي التغذية على حقيقة أن الشخص يمكن أن يكون لائقًا وصحيًا، بغض النظر عن وزن جسمه، الشيء الذي يجب تذكره جيدًا هو الحفاظ على الصحة العامة، يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن جنبًا إلى جنب مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على البقاء بصحة جيدة دون القلق بشأن وزن الجسم.

في حين أن بعض التقلبات في وزن الجسم أمر طبيعي، ولكن إذا لاحظت زيادة أو خسارة حادة في وزنك، فعليك استشارة الطبيب فورًا.