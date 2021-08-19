شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: الحوامل أقل عرضة للآثارة الجانبية الشديدة بعد الحصول على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بحث جديد لجامعة واشنطن الأمريكية أن النساء الحوامل أقل عرضه للآثار الجانبية الشديدة بعد الحصول على لقاح كورونا، وتضيف الورقة البحثية التي نُشرت في JAMA Network Open ، إلى الأدلة المتزايدة على أن اللقاحات آمنة وفعالة وجيدة التحمل أثناء الحمل، حيث أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية توصيات بحقن النساء الحوامل بلقاح فيروس كورونا.

وشمل البحث أكثر من 17ألف سيدة شخص تم تطعيمهن بلقاح كورونا 7770 منهن من الحوامل، 6775 منهن من المرضعات، والباقي تم استخدامهن كمجموعة مقارنة بغير الحوامل، أراد الباحثون أن يروا كيف اختلفت الأعراض المرتبطة بالحقنة لدى المجموعات إن وجدت.

وعانى جميع المشاركين تقريبًا حوالي 90 ٪ من جميع المجموعات، من ألم الحقن في الموقع بعد كل جرعة، لكن الآثار الجانبية الأخرى كانت أقل شيوعًا بين المرضى الحوامل على سبيل المثال ، أبلغ 45٪ من جميع المشاركات عن إصابتهن بالحمى بعد الجرعة الأولى ، لكن هذه النسبة تقلصت إلى 30٪ عند النظر إلى الحوامل فقط.

يشعر بعض الحوامل بالقلق من الحمى المرتبطة باللقاح أثناء الحمل لأن الحمى الشديدة والمستمرة يمكن أن تكون خطيرة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ومع ذلك، توصي الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد بتناول الباراسيتامول في حالة ارتفاع درجة الحرارة بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يؤدي فيروس كورونا إلى الحمى أكثر من اللقاح.

وكان المشاركون في الدراسة من الحوامل أقل عرضة للإرهاق وآلام الجسم والصداع والقشعريرة بعد الحقن، أبلغت الأمهات المرضعات بشكل عام عن آثار جانبية أقل من المجموعة الضابطة، ولكن أكثر من المجموعة الحامل.

وليس من الواضح ما إذا كان الحمل يوفر نوعًا من التأثير الوقائي ضد الآثار الجانبية للقاح، من المحتمل أن بعض النساء الحوامل تسببن في توعّيتهن بالحمل وليس اللقاح أو لم يلاحظن آثارًا جانبية طفيفة للقاح أثناء التأقلم مع الأعراض الأكثر بروزًا المرتبطة بالحمل، مثل غثيان الصباح.