شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر النظام الغذائي على جهاز المناعة؟ تناول الخضراوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجهاز المناعي من أهم أجهزة الجسم، التي تحد من تعرض الشخص للعديد من الأمراض، وأبرزها أدوار البرد الشديدة، والنزلات الشعبية الحادة، والالتهابات الرئوية، وأشار التقرير المنشور عبر موقع "medical news today"، إلى أن التغذية غير الصحية لها تأثير واضح على وظيفة الجهاز المناعي.

وأوضح التقرير، أن الأطعمة السريعة والحلويات والأطعمة الغنية بالأملاح، ومرتفعة السعرات الحرارية تعد من أخطر أنواع الغذاء التي تؤثر بشكل سلبي على صحة الجهاز المناعي، وتزيد من فرص الإصابة بالأمراض المرتبطة به، كحدوث خلل أو زيادة الإصابة بنزلات البرد، والأمراض الأخرى.

وأكد التقرير، أن تناول الطعام الصحي الذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية، كمضادات الأكسدة، والفيتامينات كفيتامين د وسي، وعنصر الزنك، من الحيل الجيدة، لتقوية الجهاز المناعي، والحد من تعرضه لأي مضاعفات صحية، ولذا عليك تناول الخضراوات والفواكه والأسماك، والمكسرات والبقوليات بكثرة.

وأضاف التقرير، أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف، وقليلة الدهون، لها فوائد عديدة في الحفاظ على الجهاز المناعي، ولذا عليك الزبادي، والمشروم، والخضراوات الورقية، وزيت الزيتون، والأطعمة الغنية بحمض الفوليك، والحديد، وعنصر النحاس.

وأكد التقرير، أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، وسي، والزنك، تعمل على تقوية الجهاز المناعي، والحد من تعرضه لأي مشاكل صحية.

وأخيرا نصح التقرير، بضرورة التعرف على الجهاز المناعي الخاص بكل شخص، وفي حالة تعرضه لأي مضاعفات صحية الاهتمام بالأطعمة المتناولة بشكل يومي، للحفاظ عليه والحد من تعرضه لأي مضاعفات صحية، ولذا أكثر من الأطعمة السابق ذكرها.

ويمكنك تناول في وجبة الإفطار البيض والفول والخيار والطماطم، وفي وجبة الغذاء تناول البروتين وطبق من السلطة الخضراء، والخضراوات، وفي وجبة العشاء تناول الفواكه.