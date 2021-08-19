شكرا لقرائتكم خبر عن أكسفورد: الحاصلين على لقاح كورونا وأصيبوا بدلتا لديهم فرص كبيرة لنقل العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا وأصيبوا بمتغير "دلتا"، من المحتمل أن يصابوا بأعراض وينشروا كورونا مثل غيرالملقحين، وكشفت أبحاث جامعة أكسفورد أن مناعة القطيع "غير قابلة للتحقيق" لأن اللقاحات لا تقلل بشكل كبير من انتقال الفيروس.

وبحسب جريدة "دايلي ميل" البريطانية على الرغم أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بشكل كامل أقل عرضة للإصابة بشكل ملحوظ، فإن أولئك الذين يصابون بكورونا لديهم ذروة "حمولة فيروسية'' مماثلة لغير الملقحين، وهذا يعني أن الأشخاص المصابين "يفرزون" نفس الكمية من الفيروس عند السعال أوالعطس، بغض النظر عما إذا كانوا قد تعرضوا للتلقيح أم لا.

الدراسة المستندة إلى بيانات من 700 ألف بريطاني، هي الأكبر حتى الآن لتقييم فعالية اللقاح ضد متغير دلتا، الذي كان سائدًا في المملكة المتحدة منذ مايو الماضى.

وخلص الباحثون إلى أن جرعتين تقللان من فرصة الإصابة بنحو 82 % لشركة فايزر و 67% لشركة أسترا زينيكا.

يأتي هذا بعد نتائج مماثلة توصلت إليها هيئة الصحة العامة في إنجلترا والمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، والذي أصدر في وقت سابق من هذا الشهر أرقامًا تُظهر أن الأحمال الفيروسية غير الملقحة والمُلقحة مزدوجة للغاية.

على الرغم من أن فايزر تتمتع في البداية بفاعلية أكبر ضد دلتا، إلا أن هذا يتراجع بسرعة أكبر وبعد أربعة إلى خمسة أشهر يوفر كلا اللقاحين مستويات مماثلة من الحماية.

كان لقاح فايزر فعالاً بنسبة 84 % ضد عدوى الأعراض بعد أسبوعين من الجرعة الثانية ، مقارنة مع 71% من أكسفورد أسترا زينيكا.

بمرور الوقت، انخفضت فعالية Pfizer ووفر كل من اللقاحات نفس المستوى من الفعالية ضد المرض.

تعمل اللقاحات بشكل أفضل على الأشخاص الأصغر سنًا والأشخاص الذين تم تطعيمهم بعد الإصابة سابقًا يتمتعون أيضًا بحماية إضافية.

استندت الدراسة إلى أكثر من 3 ملايين اختبار مسحة أجريت على 700 ألف شخص كجزء من مسح مكتب الإحصاء الوطني لكورونا.

أظهرت دراسات متعددة أن الأشخاص المصابين بأحمال فيروسية منخفضة هم أقل عرضة للإصابة بالمرض ونشر الفيروس.

لقد قلل متغير دلتا من فعالية اللقاحات لأن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين حصلوا على كورونا لديهم الآن ذروة "الحمل الفيروسي '' مثل غير الملقحين وهذا يعني أنهم من المحتمل أن ينشروا الفيروس إلى غيرهم ، وأن تظهر عليهم أعراض خفيفة مثل السعال أو درجة الحرارة.

في المقابل ، كان لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين أصيبوا بمتغير ألفا حمولة فيروسية أقل بكثير ونادرًا ما تظهر عليهم الأعراض.

قال المؤلفون إن البديل الهندي ربما يعني أن "مناعة القطيع غير قابلة للتحقيق'' لأن اللقاحات لا تمنع الأشخاص من تمرير كورونا إلى غير الملقحين.

ومع ذلك ، فإن الأشخاص الذين تم تطعيمهم لا يزالون أقل احتمالا أن ينتهي بهم المطاف في المستشفى.