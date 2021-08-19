سلطنة عمان تخفف "حظر كورونا" اعتباراً من السبت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت سلطنة عمان، الخميس، تخفيف حظر تفرضه لمكافحة انتشار مرض "كوفيد-19"، حيث ستُعيد فتح المقرات الحكومية والمراكز التجارية والمطاعم.

وقالت السلطات إنه سيجري أيضاً استئناف الفعاليات الثقافية والرياضية وغيرها من الفعاليات الجماعية.



وتغلق المتاجر والأنشطة التجارية بين الثامنة مساء والرابعة صباحاً منذ مايو/أيار.

وكتبت اللجنة العليا المكلفة بمكافحة جائحة "كوفيد-19" على "تويتر" أنه تقرر إنهاء العمل بقرار إغلاق الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداء من مساء السبت.

كما تقرر أن يكون تلقي التطعيم المضاد لـ"كوفيد-19" شرطاً لدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بما في ذلك المجمعات التجارية والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية، وكذلك حضور كافة الفعاليات بدءاً من 1 سبتمبر/أيلول.

ولم تذكر اللجنة سبب تقسيم عملية تخفيف القيود إلى مرحلتين.

وأضافت أنه يشترط أيضاً لدخول السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية تلقي جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في السلطنة (لمن هم في عمر 18 سنة فأعلى) والالتزام بالحجر الصحي لمدة سبعة أيام.

وتشهد عمان تراجعاً في الإصابات بمرض "كوفيد-19"، إذ سجلت 187 إصابة في المتوسط على مدى الأسبوع المنصرم، وفقاً لمؤشر "رويترز" لرصد المرض.

وبلغ إجمالي الإصابات هناك منذ بدء الجائحة 300728، بينما بلغت حصيلة الوفيات 4013.