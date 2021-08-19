شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فحوصات طبية يمكنك القيام بها فى المنزل.. منها قياس نبض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من الفحوصات الصحية التي يمكنك القيام بها في المنزل لمراقبة صحتك العامة واكتشاف أي أعراض مقلقة في وقت مبكر، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على فحوصات طبية يمكنك القيام بها في المنزل، وفقاً لموقع "Patient".

فحوصات طبية يمكنك القيام بها في المنزلفحص الثدي

قد يكون التغيير في شكل أو حجم أو ملمس ثدييك أو احمرار أو ظهور كتلة، كلها علامات مبكرة لسرطان الثدي، وإذا اكتشفت أيًا من هذه العلامات، فمن المهم طلب المشورة الطبية العاجلة، يمكن أن تؤدي متابعة التغييرات المبكرة إلى إحداث فرق كبير، ينصح الخبراء بإجراء فحوصات منزلية منتظمة للثدي لاكتشاف أي علامات تحذيرية في أقرب وقت ممكن.

من المستحسن أن تعتادى على أن تكونى "مدركة للثدي" - للتعرف على شكل ومظهر ثدييك بشكل طبيعي، قد يتغير هذا في أوقات مختلفة من الشهر ، خاصة إذا لم تكونى قد دخلت في سن اليأس. إذا وجدت كتلة ، فمن المهم فحصها في أسرع وقت ممكن.

أفضل نصيحة هي تحديد موعد للفحص الذاتي للثدي بعد دورتك الشهرية كل شهر.

ضغط الدم

إذا كنت تعانين من ارتفاع ضغط الدم، فقد يكون طبيبك قد أعطاك بالفعل دواءً أو نصيحة حول كيفية إدارة حالتك أو علاجها، ومراقبة ضغط الدم أمر يمكن القيام به بسهولة في المنزل باستخدام جهاز قياس ضغط الدم بالمنزل.

ومع ذلك، إذا كنت بصحة جيدة فلن تحتاجى إلى فحص ضغط الدم في المنزل، إذا كان ضغط دمك في نطاق صحي، يكفي أن يتم فحصه مرة أو مرتين سنويًا في عيادة طبيبك العام أو الصيدلية.

إذا كان عمرك أقل من 50 عامًا وليس لديك عوامل خطر أخرى ، فقد تنصح ممارستك بأنه لا بأس من ذلك كل عامين أو أقل.

تكون المخاطر المرتبطة بارتفاع ضغط الدم أعلى لدى مرضى السكري أو أمراض الكلى أو توقف التنفس أثناء النوم ، لذلك إذا كنت تعانين من أي من هذه الحالات ، فمن المستحسن مراقبة ضغط الدم لديك، أنت أيضًا أكثر عرضة للخطر إذا كان أحد أفراد عائلتك يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر إصابتك بعدد من الحالات، بما في ذلك السكتة الدماغية والنوبات القلبية وفشل القلب ومرض الشريان المحيطي والفشل الكلوي والخرف.

من خلال خفض ضغط الدم ، يمكنك تقليل مخاطر جميع هذه الأمراض بشكل كبير.

إذا كنت تستخدم جهاز قياس ضغط الدم في المنزل، فيُعتبر ارتفاع ضغط الدم 135/85 أو أعلى كمتوسط.

القراءة العالية لمرة واحدة ليست بالضرورة مدعاة للقلق - ولكن إذا كنت تحصل على قراءات عالية باستمرار ، فمن المهم أن تتصل بطبيبك.

معدل ضربات القلب

يمكن أن يكون قياس معدل ضربات القلب طريقة جيدة للتأكد من اللياقة العامة وقياس فعالية التمرين قد ترغب أيضًا في فحص نبضك إذا كنت قلقًا من أن معدل ضربات قلبك سريع جدًا أو إذا لاحظت ما يشبه الضربات غير المنتظمة.

يمكن بسهولة قياس معدل ضربات القلب في المنزل قبل قياس نبضك، استرح لمدة خمس دقائق للسماح لمعدل ضربات قلبك بالاستقرار واكتشف نبضك بالضغط على معصمك الداخلي.

لقياس نبضك ، احسب عدد النبضات التي تشعر بها في 30 ثانية ثم اضرب في اثنين يجب أن يكون معدل ضربات قلبك أثناء الراحة بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة ومع ذلك ، إذا كنت رياضيًا ، فقد يكون معدل ضربات قلبك أقل.

إذا كان معدل ضربات قلبك أعلى من 120 نبضة في الدقيقة بشكل مستمر أو أقل من 40 ، فحدد موعدًا مع طبيبك كإجراء احترازى.

يصاب العديد من الأشخاص بضربات غير منتظمة (عدم انتظام ضربات القلب) من وقت لآخر ، ولكن إذا كان نبضك "غير منتظم بشكل غير منتظم" (بمعنى آخر ، لا يوجد نمط للنبضات على الإطلاق) ، فقد يكون ذلك علامة على الرجفان الأذيني.

نقص الحديد

غالبًا ما يصعب تحديد الأعراض الأولية لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد - مثل التعب. ولكن إذا كنت قلقًا ، فإن الأمر يستحق إلقاء نظرة على راحة يدك. مهما كان لونك الطبيعي ، فإن الخطوط الموجودة على راحة يدك عادة ما تكون أغمق من بقية الجلد إذا بدت هذه الخطوط شاحبة ، أو لاحظت أن لثتك أو جفونك من الداخل تبدو شاحبة ، فقد يكون ذلك علامة على ضعف الدورة الدموية في الأوعية الدموية الصغيرة نتيجة لانخفاض الحديد.