شكرا لقرائتكم خبر عن مهنتك تحميك من ألزهايمر.. دراسة تكشف عن وظائف تقلل خطر الإصابة بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن الحصول على وظيفة مثيرة للاهتمام ومحفزة للذهن فى الأربعينات من العمر قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف فى سن الشيخوخة، وزعم الباحثون أن التحفيز الذهنى قد يمنع هجوم ضعف الذاكرة ويؤخر تقدمه، بحسب ما ذكرت جريدة "دايلى ميل" البريطانية.

وفحص الأكاديميون أكثر من 100 ألف مشارك وتتبعوهم لما يقرب من عقدين واكتشفوا انخفاضًا بمقدار الثلث فى حالات الخرف بين الأشخاص الذين لديهم وظائف تتطلب مهامًا تتطلب قدرًا أكبر من التحكم - مثل المحامين والأطباء والرؤساء التنفيذيين، مقارنة بالبالغين فى المهن التقليدية مثل: أمين المخازن.

وأوضحت الدراسة أن أولئك الذين وجدوا عملهم مثيرًا للاهتمام كان لديهم أيضًا مستويات أقل من البروتينات فى دمائهم والتى تم ربطها بالخرف.

وقال الخبراء إن الحفاظ على نشاط الدماغ من خلال تحدى نفسك بانتظام يقلل من خطر الإصابة بالخرف عن طريق بناء قدرته على التعامل مع المرض.

ووفقاً لجمعية ألزهايمر فإن 850 ألف بريطانى يعانون من الخرف - وهو المصطلح الشامل لمجموعة من الأعراض الناجمة عن تلف الدماغ، مثل فقدان الذاكرة.

والخرف هو ثانى أكبر قاتل فى المملكة المتحدة بعد أمراض القلب، وفقًا لوكالة الحكومة البريطانية.

وفى الولايات المتحدة يعانى نحو 5 ملايين شخص من هذه الحالة، ويعد مرض ألزهايمر أكثر أنواع الخرف شيوعًا، حيث يتسبب فى ما يصل إلى 70% من الحالات.

واقترحت دراسات كثيرة بالفعل أن التحفيز العقلى يمكن أن يمنع أو يؤجل ظهور الخرف، لكن لم يجد أى منهم أن الهوايات التى تتطلب نشاطاً عقلياً، والتى قد تشمل القراءة أو حل الألغاز أو الذهاب إلى المتاحف، تقلل من المخاطر.

ودرس الباحثون من جامعة كوليدج لندن وجامعة هلسنكى وجامعة جونز هوبكنز التحفيز المعرفى وخطر الإصابة بالخرف لدى 107896 متطوعًا، تم استجوابهم بانتظام حول وظائفهم.

وتضمنت وظائف المتطوعين أدوارًا مثيرة للاهتمام مثل المسئولين الحكوميين والمديرين والأطباء وأطباء الأسنان والمحامين.

وشملت الوظائف ذات التحفيز الذهني المنخفض صرافى السوبر ماركت وسائقى المركبات ومشغلى الآلات وتم تعقب المتطوعين - الذين يبلغ متوسط ​​أعمارهم حوالي 45 عامًا - بين 14 و 40 عامًا.

وتم تصنيف الوظائف على أنها محفزة معرفيًا إذا تضمنت مهامًا مطلوبة وتأتي مع تحكم وظيفي عالي.

وشملت المهن "السلبية" غير المحفزة أولئك ذوى المطالب المنخفضة وقلة اتخاذ القرار.

واكتشف الخبراء 4.8 حالة من الخرف لكل 10 آلاف شخص بين أولئك الذين لديهم وظائف مثيرة للاهتمام، أى ما يعادل 0.8% من المجموعة.

وفى الوقت نفسه كانت هناك 7.3 حالة لكل 10000 شخص سنة بين أولئك الذين لديهم وظائف مملة 1.2%.

من بين الأشخاص الذين كانت وظائفهم في منتصف هاتين الفئتين، كانت هناك 6.8 حالة لكل 10000 شخص سنة (1.12 %).

ولم يتغير الرابط بين مدى اهتمام عمل الشخص ومعدلات الخرف باختلاف الجنس أو الأعمار.

وقال الباحث الرئيسى البروفيسور ميكا كيفيماكى من جامعة كاليفورنيا: "تدعم نتائجنا الفرضية القائلة إن التحفيز العقلى فى مرحلة البلوغ قد يؤجل ظهور الخرف".

كما بحثت الدراسة، التى نُشرت اليوم فى المجلة الطبية البريطانية، فى مستويات البروتين في الدم بين مجموعة أخرى من المتطوعين، ويُعتقد أن هذه البروتينات توقف الدماغ عن تكوين روابط جديدة، ما يزيد من خطر الإصابة بالخرف.