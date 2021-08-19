كورونا في ليبيا.. 33 وفاة و1949 إصابة جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الخميس، تسجيل 1949 إصابة جديدة بكورونا، و33 حالة وفاة، وشفاء 1178 شخصاً خلال آخر 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 811 إصابة و420 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 20 حالة وفاة.



وأشار البيان إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 291 ألفاً و168 شخصاً، بينهم 76 ألفاً و578 حالة نشطة، ووفاة 4001 شخص.



