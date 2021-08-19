صحة ورشاقة

962 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت إصابات الجديدة، الخميس، ارتفاعها بين الفلسطينيين مسجلة 962 حالة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان إن قطاع غزة سجل 535 إصابة من الإصابات الجديدة، إضافة إلى حالة وفاة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت: "فيما يخص المواطنين الذين تلقوا التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 679940 بينهم 434599 تلقوا الجرعتين".

وتظهر بيانات وزارة الصحة إصابة 352715 بفيروس كورونا منذ انتشار الجائحة في مارس آذار العام الماضي توفي منهم 3896 حالة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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