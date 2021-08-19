شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض سكرى.. أطعمة ترفع نسبة السكر فى الدم تجنبها وحافظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكر من الأمراض التي يجب متابعتها بشكل مستمر عن طريق قياسه يوميا، للتعرف علي نسبته في الدم، والحد من التعرض للانخفاض أو الزيادة بنسبته، ويقوم بعض الأشخاص من مرضى السكر باتباع العادات الخاطئة التي تزيد من فرص ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويقدمها موقع " healthcentral".

في بداية الأمر، يجب علي مرضي السكر التعرف علي أسباب الإصابة بارتفاع نسبة السكر بالدم، فتناول الطعام بشكل عام يتسبب في زيادة نسبته في الحال، ولذا يطلب الطبيب من مرضى السكر قياس نسبته بعد تناول الطعام بساعتين والسبب هو استقرار نسبته والتعرف على الرقم القياسي الحقيقي.

ومن ضمن الأسباب المؤدية لارتفاع نسبة السكر في الدم التالي:

-الإكثار من تناول الكربوهيدرات :

من الأطعمة التي يمكن أن تتسبب في ارتفاع نسبة السكر بالدم هي الكربوهيدرات المكررة، كالخبز الأبيض والمكرونة والأرز والأطعمة السكرية، ولذا اختر الكربوهيدرات المعقدة مثل خبز الحبوب الكاملة والأرز البني، مع ضرورة تناول الألياف والفيتامينات والمعادن.

-عدم تناول الأطعمة الصحية:

إذا كنت من عشاق الأطعمة ذات السعرات الحرارية المرتفعة فأنت تتسبب في ارتفاع نسبة السكر بالدم، ولذا عليك استبدال هذا النوع من الأطعمة بالصحية، وابدأ وجبتك بالخضراوات غير النشوية للمساعدة على الشعور بالشبع ، كالباذنجان والفلفل والبصل والطماطم والبروكلي.

-المشروبات الغازية والمليئة بالسكريات:

أكثر الأسباب وراء ارتفاع نسبة السكر في الدم ليس الطعام غير الصحي فقط، ، بل أيضا تناول السوائل الغنية بالسكريات كالغازية والعصائر المعلبة، ولذا يجب التقليل من تناولك لها للحفاظ على نسبة السكر في الدم.

وأخيرا نصح التقرير مرضي السكر بضرورة تناول الأطعمة الغنية بالألياف، والبروتين والخضراوات، مع ضرورة ممارسة الرياضة اليومية للحفاظ على نسبته في الدم والحد من ارتفاعه.