شكرا لقرائتكم خبر عن احذر المشروبات الغازية.. تسبب زيادة الوزن وداء السكرى وتسوس الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت مغرمًا بتناول المشروبات الغازية، فهذا يضر بصحتك لأنها لا تقدم أي فائدة للجسم فهى مشروبات سكرية غنية بالسعرات الحرارية، لذلك قد تكون عُرضة للإصابة بداء السكرى، ويرصد التقرير المنشور بموقع "Onlymyhealth" بعض الآثار الجانبية لتناول المشروبات الغازية بانتظام.

زيادة الوزن

المشروبات الغازية مليئة بالسكر مما يجعلك تكتسب المزيد من الوزن بشكل أسرع.



اضرار المشروبات الغازية

الإصابة بالكبد الدهنى

يحتوي السكر المكرر على مركبين رئيسيين وهما الجلوكوز والفركتوز، يمكن لخلايا الجسم أن تستقلب الجلوكوز بسهولة، بينما لا يمكن استقلاب الفركتوز إلا عن طريق الكبد، ويمكن أن يسبب الفركتوز الناتج عن المشروبات الغازية زيادة في الوزن، وهو ما يترتب عليه تحويله إلى دهون تترسب في الكبد وقد يتحول هذا إلى مرض الكبد الدهني في أي وقت من الأوقات وهو أمر خطير للغاية.



المشروبات الغازية مليئة بالسعرات الحرارية

تسبب مرض السكري

تتمثل الوظيفة الرئيسية لهرمون الأنسولين في دفع الجلوكوز من مجرى الدم إلى الخلايا، بسبب تناول السكر بانتظام في شكل مشروبات غازية، قد تصبح خلاياك مقاومة لتأثيرات الأنسولين، نتيجة لذلك، ينتج البنكرياس المزيد من الأنسولين مما يؤدي إلى ارتفاعه في الدم.

وتربط العديد من الدراسات أيضًا بين استهلاك الصودا الموجودة في المشروبات الغازية والإصابة بمرض السكري من النوع 2.



المشروبات الغازية

سعرات حرارية فارغة

المشروبات الباردة هي مجرد سعرات حرارية فارغة بدون أي معادن أو مغذيات، حيث تحتوي زجاجة واحدة من المشروبات الغازية المعتادة على حوالي 150-200 سعرة حرارية والتي توفر لك السكر والسعرات الحرارية فقطن مع العلم أن اندفاع السكر يطلق الدوبامين في جسمك ويشبع رغباتك الشديدة ويمكن أن يصبح إدمانًا بمرور الوقت.

تسوس الأسنان

المشروبات الغازية سيئة لأسنانك ويمكن أن تتركها عُرضة للتسوس، تحتوي المشروبات الغازية على حمض الفوسفوريك وحمض الكربونيك الذي يمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان على المدى الطويل، حيث أن الحمض مع السكر يهيئ البيئة المثالية للبكتيريا لتزدهر في فمك مما ينتج عنها تسوس الأسنان.