صحة ورشاقة

كيف يمكن حماية كبار السن بعد جراحات زراعة الأعضاء فى زمن كورونا ؟

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القاهرة - سامية سيد - يعتبر كبار السن أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات حال إصابتهم بفيروس كورونا، وبالنسبة لمعظم الحالات الشديدة، يستغرق التعافي ما لا يقل عن 6 أسابيع، وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth"، وغالبًا ما يُطلب من كبار السن الذين خضعوا لعمليات زرع أعضاء صلبة مثل الرئتين والقلب والكلى تناول الأدوية لتثبيط جهاز المناعة لديهم، وتميل مثل هذه الأدوية إلى تقليل قدرة متلقي الزرع على بناء أجسام مضادة للمواد الغريبة، بما في ذلك الأجسام المضادة التي يتم إنتاجها استجابة للقاحات، مما يجعلهم أكثر عرضة للأمراض الفتاكة مثل فيروس كورونا.

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نصائح لكبار السن بعد عمليات زرع الأعضاء
 

فيما يلي بعض النصائح الحيوية التي يمكن لمقدمي الرعاية لكبار السن اتباعها بعد الخضوع لعمليات زرع عضو أثناء جائحة كورونا:

تأكد من بقائك في مأمن من عدوى كورونا أثناء الإقامة في المستشفى
 

يجب اتخاذ الاحتياطات أثناء التواجد في المستشفى، حيث سيتم إجراء الاختبارات، وتحتاج جميع مؤسسات الرعاية الصحية إلى تقييم المرضى، والتحقق من درجات الحرارة لتقييم إمكانية تعرض كل مريض لعدوى كورونا كما  يجب إبعاد أي شخص مصاب عن الآخرين.

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اتبع بروتوكولات السلامة الأساسية لـ كورونا
 

الإجراءات الاحترازية مهمة للمساعدة في الحفاظ على سلامة المرضى المسنين وتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا ومنها:

-احتفظ بمسافة لا تقل عن 6 أقدام بينهم وبين الأشخاص الآخرين.

-اغسل يديك كثيرًا، واستخدم أيضًا معقم اليدين.

-تجنب لمس عينيك وفمك وأنفك بيديك.

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ابق مستعدا

ابق مستعدًا جيدًا وابق لديك دائمًا إمدادات إضافية في متناول اليد، بما في ذلك أقنعة الوجه ومعقم اليدين والقفازات التي تستخدم لمرة واحدة.

 

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التطعيم مهم
 

 اللقاحات ستوفر الحماية اللازمة من الفيروس وتعمل كدرع ضده.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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