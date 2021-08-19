صحة ورشاقة

بريطانيا.. توزيع 88.4 مليون جرعة من اللقاحات ضد كورونا

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محمد الفلاح - الخميس 19 أغسطس 2021

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الخميس، توزيع 88.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

 

ويُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ 204568 جرعة يومياً، ومن المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من السكان بجرعتين من اللقاح، شهراً واحداً.

 

وأفادت البيانات بأن عدد الإصابات في بريطانيا بلغ 6.39 ملايين، والوفيات 131577

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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